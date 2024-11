Luta entre Jake Paul e Mike Tyson teve audiência de 60 milhões de lares pelo mundo

Foto: Christian Petersen / Getty Images via AFP Jake Paul venceu Mike Tyson por pontos em luta de boxe

A luta de boxe Jake Paul x Mike Tyson, na madrugada de sábado passado, foi vista por 60 milhões de lares por todo mundo. O anúncio foi feito pela Netflix, que transmitiu o evento ao vivo direto de Arlington, Texas, nos Estados Unidos.

A transmissão foi prejudicada por problemas de streaming e buffering para muitos usuários, com pelo menos 85 mil espectadores registrando reclamações, inclusive no Brasil.

No combate, Jake Paul venceu Mike Tyson por pontos após oito assaltos de dois minutos em decisão unânime dos jurados, em uma disputa morna. O ex-campeão unificado dos pesos-pesados claramente sentiu a idade e só conseguiu equilibrar a disputa nos primeiros assaltos A luta foi realizada no ringue da AT&T Stadium.

A programação de lutas contou também com o duelo feminino entre a irlandesa Katie Taylor e a porto-riquenha radicada nos Estados Unidos Amanda Serrano. O duelo válido pelos títulos unificados dos pesos meio-médios-ligeiros, vencido por Taylor, após dez assaltos sensacionais, teve uma audiência de 50 milhões.

A vitória da europeia — por pontos, em decisão unânime dos juízes —, foi muito vaiada pelo público, tanto por causa do equilíbrio da disputa, quanto porque Taylor acertou uma cabeçada que abriu o supercílio de Serrano, causando intenso sangramento durante toda a luta.

O card principal contou ainda com outro duelo valendo cinturão. Em disputa de americanos de ascendência mexicana, Mario Barrios manteve título dos pesos-médios após empate com Abel Ramos. Dois juízes deram igualdade de pontos e um deu vitória para Barrios.

A abertura do card principal teve a estreia — com derrota — do youtuber brasileiro Whindersson Nunes no boxe profissional. Ele foi vencido com facilidade pelo indiano Neeraj Goyat, em luta marcada por "sarrada" do rival do piauiense.

Um dos motivos que ajudaram a aumentar o interesse do público em geral pelo evento foi o fato de a narração e os comentários terem sido feitos nas línguas originais dos países. No Brasil, a narração foi de Luiz Felipe Freitas, com análise de Acelino "Popó" Freitas, ex-campeão dos pesos super-pena e leve.