Ceará cresce na reta decisiva, lidera returno da Série B e se aproxima de volta à elite

Foto: AURÉLIO ALVES Léo Condé tenta conduzir Vovô de volta à elite nacional

Os motivos para o Ceará comemorar a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, na última segunda-feira, 18, pela penúltima rodada da Série B, são muitos: recorde de público na Arena Castelão, retorno ao G-4 e proximidade do acesso. Além disso, o Vovô se tornou a melhor equipe do segundo turno da competição.

Até então, este posto pertencia ao Santos, que garantiu a taça da Segundona com uma rodada de antecedência. O triunfo contra o Coelho levou o Alvinegro a 34 pontos na segunda metade da competição, igualando a marca dos paulistas. A diferença está no número de vitórias: enquanto o Peixe venceu dez vezes, o escrete de Porangabuçu obteve 11 resultados positivos.

Este desempenho contrasta com o primeiro turno, quando o Ceará teve uma campanha irregular. Sob o comando de Vagner Mancini até a 12ª rodada, o time somou 24 pontos, fruto de oito vitórias, cinco empates e seis derrotas, encerrando a metade inicial com a oitava melhor campanha. Agora, no segundo turno, são dez pontos a mais, consolidando a evolução.

Com a chegada de Léo Condé, o time encontrou consistência e apresentou um aproveitamento de 61%. Nas 24 partidas disputadas, foram 14 vitórias, dois empates e oito derrotas. Dos 72 pontos disputados, 44 foram conquistados no returno.

O desempenho sólido tem explicação na consistência que Condé trouxe à equipe. Ele definiu uma formação titular que, salvo por suspensões ou lesões, raramente sofreu alterações.

No ataque, o trio Aylon, Saulo Mineiro e Erick Pulga mostrou entrosamento e regularidade, sendo peça-chave no sucesso do Vovô nesta temporada. No meio-campo, Richardson, Lourenço e Lucas Mugni formaram o alicerce, garantindo equilíbrio entre marcação e distribuição de jogo.

Já na defesa, que era um ponto frágil, Condé encontrou solução ao estabelecer a jovem dupla João Pedro Tchoca e David Ricardo, que consolidou o setor defensivo nas rodadas finais.

Essa transformação reflete diretamente a atual situação do Ceará na Série B. No início do campeonato, a desconfiança era grande. Hoje, o cenário é completamente diferente — e muito mais positivo.

Agora, o retorno à Série A, após duas temporadas, depende de apenas um jogo: no próximo domingo, 24, às 18h30min, contra o já rebaixado Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

"Estou muito feliz no clube e na cidade. E, se Deus quiser, vai ser a cereja do bolo conquistar esse acesso. A gente espera conseguir, com muita humildade e trabalho, essa vaga contra o Guarani para coroar todo esse período juntos", declarou o técnico Léo Condé.