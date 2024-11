Em "sequência carioca", Fortaleza tem retrospecto positivo contra times do RJ na Série A

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC Fortaleza vai enfrentar Fluminense no Maracanã

Após duas semanas sem jogos, o Fortaleza volta a campo na próxima sexta-feira, 22, às 21h30min, para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, pela 34ª rodada da Série A. Este será o segundo duelo da sequência contra três cariocas. No primeiro embate, diante do Vasco, o Leão venceu por 3 a 0, na Arena Castelão.

Terceiro colocado na tabela (63), com cinco pontos a menos que o líder Botafogo (68) e a um ponto de distância do Palmeiras (64), o Tricolor do Pici busca manter o bom desempenho ainda de olho na liderança da competição. Para tanto, a equipe de Vojvoda tem a seu favor o retrospecto positivo contra times do Rio de Janeiro na atual temporada.

Nesta edição da Série A, o Leão contabiliza três vitórias, duas derrotas e um empate contra os cariocas. Dos 18 pontos disputados até o momento, o time de Vojvoda conquistou nove, somando 50% de aproveitamento.

Apesar de não vencer o Fluminense como visitante há três anos, o Fortaleza ainda não foi derrotado no Maracanã neste ano. O único jogo da temporada no estádio aconteceu contra o Flamengo, pela 16ª rodada. Na partida, o Tricolor triunfou por 2 a 1.

Jogando fora de casa contra os clubes do Rio, entretanto, o histórico deste ano é desfavorável para o time do Pici. Pelo Brasileirão foram duas derrotas (Vasco e Botafogo) e apenas uma vitória (Flamengo).

Mesmo ainda tendo Fluminense e Flamengo pela frente, a evolução do desempenho do Fortaleza contra as equipes cariocas é notável em relação à temporada anterior. No Brasileirão de 2023, a equipe disputou 24 pontos contra os times do Rio e somou apenas seis, totalizando 25% de aproveitamento. Na edição, foram cinco derrotas, duas vitórias e um empate do Fortaleza diante do quarteto carioca.



Agora, diante do Fluminense, que ainda luta para se afastar da zona de descenso, o Fortaleza tem a chance de assumir o segundo lugar da Série A, caso o Palmeiras tropece diante do Bahia, na Arena Fone Nova, hoje, às 18 horas.

Após visitar o Tricolor das Laranjeiras, o Leão do Pici recebe o Flamengo na próxima terça-feira, 26, às 20 horas, encerrando a maratona de confrontos diante de times do Rio de Janeiro. O duelo, válido pela 35ª rodada da Série A, já tem quase 50 mil torcedores confirmados na Arena Castelão.