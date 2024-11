Alex Santiago deixará presidência do Fortaleza e será diretor de futebol da SAF

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Alex Santiago exercerá nova função no Leão, agora na SAF

Com eleições marcadas para o dia 14 de dezembro, o Fortaleza terá um novo presidente para o próximo triênio. O atual mandatário, Alex Santiago, aceitou convite para ser diretor de futebol da SAF do clube, não concorrerá à reeleição e deverá ser sucedido por Rolim Machado, que será candidato único para a Diretoria Executiva da associação.

Alex foi assessor da presidência, diretor de futebol e vice-presidente na gestão de Marcelo Paz — hoje CEO da SAF do Leão — até chegar ao posto principal, em dezembro de 2023.

O atual mandatário do clube já atuava no departamento de futebol do Leão ao lado de Paz, mesmo após a cisão entre associação e SAF, mas também com outras atribuições, como outras modalidades e questões da política interna do clube.

Agora, Alex exercerá "de maneira exclusiva a função de Chefia do Departamento de Futebol Profissional do Fortaleza SAF (incluindo a gestão do Fortaleza Futsal) de maneira integral e com enfoque nas demandas cada vez mais exigentes de planejamento, atuação de mercado, montagem de elenco profissional e gestão dos demais funcionários", como explicou em publicação nas redes sociais, ontem.

"Meu foco será de maneira exclusiva 'o campo, a bola e o gol', como foi em um grande período desse caminho total e que mostrou-se bastante exitoso", pontuou o dirigente. A mudança de cargo será após a eleição do clube.

Ao longo deste ano, houve a avaliação interna que as funções de Alex e do executivo de futebol Bruno Costa se assemelhavam e, por vezes, conflitavam — o que gerou atritos em alguns momentos, inclusive com o presidente considerando renunciar.

O POVO apurou que a principal mudança no setor deve envolver justamente o executivo, seja a saída do clube — cenário mais provável — ou uma realocação para nova função, como nas categorias de base, por exemplo. Vale lembrar que Bruno Costa tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026.

Deste modo, a associação terá novo mandatário. Rolim Machado é o presidente do Conselho de Administração da SAF do Tricolor, cargo que precisará deixar para assumir o comando da associação. Filho do ex-presidente Carlos Rolim Filho, ele já exerceu diversas funções no clube e é visto como um nome conciliador e agregador na política interna.

Os dois vices da chapa para o mandato até o fim de 2027 serão Maurício Guimarães, atual diretor financeiro, e Cláudio Maurício, que já está na função na gestão de Alex Santiago.

As eleições do Fortaleza

O pleito para os quatro poderes do Fortaleza (Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina) será no dia 14 de dezembro, um sábado, das 8 horas às 15 horas. As inscrições das chapas foram abertas na última segunda-feira, 18, e seguem até a próxima segunda, 25. Conselheiros, sócios-proprietários e sócios-torcedores têm direito a voto para definir os dirigentes para o próximo triênio.