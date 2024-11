Cearense Feminino: Ceará e Fortaleza avançam nas semifinais e vão duelar na decisão

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Ceará e Fortaleza entram em campo por clássico-rainha na 4ª rodada

Os jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense Feminino foram disputados na tarde de ontem e definiram o Clássico-Rainha na grande decisão. De um lado da chave, o Fortaleza aplicou uma sonora goleada no Crato, vencendo por 17 a 0, enquanto o Ceará avançou na disputa por pênaltis contra o juazeirense R4, em uma partida repleta de emoção.

A classificação das Leoas já havia sido praticamente garantida na partida de ida, com o triunfo por 13 a 0 no Estádio Inaldão, em Barbalha. No CT Ribamar Bezerra, a equipe do Pici não deu brecha e venceu novamente por um placar elástico. No agregado, o confronto terminou em 30 a 0.

O Fortaleza, vale destacar, mantém 100% de aproveitamento na competição, com seis vitórias em seis jogos. A campanha, excelente por si só, também se destaca pelo impressionante aproveitamento ofensivo e defensivo: são 59 gols marcados e nenhum sofrido.

O cenário do Ceará, por outro lado, não foi tão simples quanto o do rival. O R4, assim como o Fortaleza, também chegou à semifinal com campanha impecável, com quatro vitórias em quatro jogos na fase de grupos. No confronto de ida, as alvinegras, atuando em casa, levaram a melhor e triunfaram por 2 a 0. O placar foi devolvido pelo time de Juazeiro do Norte no Inaldão.

Com o 2 a 2 no agregado, a definição da vaga da final foi nas penalidades. A goleira alvinegra Tainá brilhou ao defender três cobranças do R4, tornando-se a grande heroína da equipe de Porangabuçu. O Vovô venceu por 3 a 2 na disputa de pênaltis.

Agora, garantidos na decisão, Ceará e Fortaleza se enfrentarão em jogo único, no próximo sábado, 23, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas.