Fortaleza encara Fluminense no Maracanã em duelo de objetivos opostos na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Marinho deve ser titular no ataque do Leão do Pici

Após 11 dias, o Fortaleza volta a campo hoje para dar continuidade à disputa da Série A, já na reta final. O Leão do Pici enfrenta o Fluminense pela 34ª rodada, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30min, em um confronto que reúne equipes em momentos distintos na competição.

Com os resultados recentes de Palmeiras e Botafogo, vitória (2 a 1 sobre o Bahia) e empate (0 a 0 com o Atlético-MG), respectivamente, o Tricolor não pode assumir a vice-liderança. No entanto, tem a chance de encerrar a rodada com apenas três pontos de diferença para o líder, o Alvinegro Carioca. Para isso, precisa superar o ameaçado Fluminense.

Uma vitória levaria a equipe comandada por Vojvoda aos 66 pontos, mantendo-se a um ponto do Palmeiras (2º) e reduzindo para três a distância em relação ao Botafogo. Assim, o triunfo é essencial para o Tricolor continuar na briga pelo título nacional. Vale destacar que o Verdão e o Glorioso se enfrentam na 36ª rodada, o que pode abrir caminho para o Fortaleza subir na tabela.

Por outro lado, o Fluminense vive uma realidade bem diferente, focando na luta para escapar do rebaixamento. Mesmo após conquistar a Libertadores em 2023, o Tricolor das Laranjeiras chegou a ocupar a lanterna do Brasileirão nesta temporada. Apesar de aspirar uma recuperação, ainda está ameaçado e ocupa o 17º lugar, com os mesmos 37 pontos do Criciúma, primeiro time fora do Z-4.

Sem vencer há três partidas no campeonato — duas derrotas, contra Vitória e Internacional, e um empate com o Grêmio —, a diretoria do Flu colocou ingressos promocionais a apenas R$ 5 com o intuito de atrair os torcedores e encher o Maracanã. A última parcial divulgada indica que mais de 25 mil ingressos já foram vendidos.

O Fortaleza embarcou para o Rio de Janeiro na tarde de ontem com duas novidades. O zagueiro argentino Tomás Cardona e o volante Lucas Sasha, recuperados de lesões, voltaram a integrar o elenco. Por outro lado, os meio-campistas Matheus Rossetto, suspenso, e Pedro Augusto, lesionado, desfalcam a equipe.

Cardona deve ser titular para reforçar o sistema defensivo tricolor, que também pode ter o lateral-esquerdo Bruno Pacheco como titular, visando maior proteção às investidas do colombiano John Arias.

O chileno Kuscevic e o venezuelano Kervin Andrade, que estavam a serviço de suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, viajaram diretamente para o Rio de Janeiro para se juntar ao grupo. O volante Kauan, que participou de treinamentos com a seleção brasileira sub-20 na Granja Comary, também encontrou o plantel na capital carioca.

Já o Fluminense, sob o comando de Mano Menezes, contará com força máxima. O treinador terá o retorno de seis jogadores que cumpriram suspensão na rodada passada, quando o time foi derrotado por 2 a 0 pelo Internacional, no Beira-Rio. Estarão à disposição o goleiro Fábio, os volantes Felipe Melo e Thiago Santos, o meia Ganso e os atacantes Arias e Kauã Elias.

Fluminense x Fortaleza: ficha técnica

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Téc: Mano Menezes

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco (Mancuso); Hércules, Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ

Data: 22/11/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Raphael Claus-Fifa/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis-Fifa/SP e Evandro de Melo Lima/SP

VAR: Wagner Reway-VAR-Fifa/ES

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO