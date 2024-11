Sorteio define grupos do Campeonato Cearense de 2025; veja rivais de Ceará e Fortaleza

Foto: Lucas Emanuel/FCF Taça do Campeonato Cearense

O chaveamento do Campeonato Cearense de 2025 foi definido na noite de ontem, em sorteio realizado pela Federação Cearense de Futebol (FCF), na sede da Superintendência de Obras Públicas (SOP), localizada ao lado da Arena Castelão. O Ceará, atual campeão, faz parte do Grupo A, enquanto o Fortaleza está no Grupo B, ao lado do Ferroviário.

O Vovô divide a chave com outras quatro equipes: Floresta, Maracanã, Horizonte e Cariri. Já o Leão e o Tubarão compartilham o grupo com Iguatu, Barbalha e Tirol. Na primeira fase do Estadual, as equipes enfrentam os adversários da chave oposta — ou seja, times do grupo A contra times do grupo B — em turno único. O Manjadinho começará no dia 18 de janeiro e terminará em 22 de março.

"O Ferroviário nunca pode ficar longe de pensar em brigar pelo título. O Ferroviário é um time grande, tradicional, foi o último campeão cearense fora Ceará e Fortaleza, mas a gente sabe das dificuldades", disse o presidente coral, Aderson Maia Júnior, ao O POVO. "Então a gente está com o pezinho mais no chão, mas sempre fazendo um time forte, buscando o objetivo de combater esses dois times e acabar com essa hegemonia", ponderou.

Após o término da primeira fase, em que cada time jogará cinco vezes, os primeiros colocados de cada grupo se classificam diretatamente para as semifinais, enquanto as outras duas vagas serão decididas nas quartas de final, entre os segundos e terceiros colocados de cada chaveamento — vale ressaltar que o time com melhor campanha na primeira fase decide em casa.



As semifinais também serão disputadas em duelos de ida e volta. Haverá, obrigatoriamente, um representante do Grupo A e outro do Grupo B na final do torneio. A decisão, assim como nas etapas anteriores, será decidida em dois jogos e o clube com a melhor campanha, somado ao desempenho da primeira fase e semifinal, faz o duelo valendo a taça como mandante.

"Agora é a hora da Federação, mais uma vez, se debruçar sobre as datas, calendários, estádios e ver onde serão os jogos, quem viaja, quem não viaja... A gente vai começar a trabalhar a partir de agora para que possa entregar a tabela o mais rápido possível", explicou o vice-presidente da FCF, Mauro Carmélio Neto.

O calendário, por sinal, precisou ser adequado devido à antecipação do início do Campeonato Brasileiro de 2025, além da indefinição das datas da Copa do Nordeste, que ainda não foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Tivemos a condição de encaixar todo o Campeonato Cearense (no calendário), nos moldes que nós desejávamos, para ter a nossa competição tranquila, sem nenhum atropelo. E assim foi feito. Estamos aguardando, a qualquer momento, a CBF liberar as datas da Copa do Nordeste para fazermos, em paralelo, uma parte da Copa do Nordeste junto com todo o Campeonato Cearense", disse o presidente da entidade máxima do futebol estadual, Mauro Carmélio.

Veja os grupos do Campeonato Cearense 2025:

Grupo A:

Ceará



Floresta



Cariri



Horizonte



Maracanã

Grupo B:

Fortaleza



Ferroviário



Tirol



Barbalha



Iguatu

Campeonato Cearense de 2025: quando começa?