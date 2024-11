Ceará embarca com apoio da torcida para "jogo do acesso" diante do Guarani

Foto: Victor Barros / O POVO Torcida do Ceará compareceu ao aeroporto Pinto Martins para desejar boa viagem ao elenco antes do jogo contra o Guarani

O Ceará embarcou para Campinas, em São Paulo, às 22 horas desta sexta-feira, onde terá a sua "partida do ano" em 2024. Na bagagem, o vovô levou a esperança do tão sonhado acesso e os aprendizados acumulados em um ano marcado por luta, reviravoltas e o desejo de voltar à elite do futebol brasileiro.

A torcida, que ignorou o horário tardio e fez questão de acompanhar e apoiar os jogadores até o último segundo, adicionou à mala empolgação e o anseio por uma comemoração ainda entalada, mas cada vez mais próxima de ganhar volume.

A diretoria alvinegra optou por fretar um voo direto, visando recuperar melhor seus atletas e ter uma preparação ideal, com um treino extra em São Paulo, para o confronto decisivo diante do já rebaixado Guarani, que ocorrerá no estádio Brinco de Ouro, às 18h30min deste domingo, 24, na derradeira rodada desta Série B. A ideia inicial do Vovô, antes de mudar logística, era sair da capital cearense rumo ao interior paulista somente no sábado, 23, após o treino da manhã, na sede do clube.

Precisando apenas de uma vitória para garantir o acesso – ainda que possa conquistá-lo com um empate ou até mesmo em caso de derrota –, o Ceará vai com força total e sem ausências inesperadas para o confronto. Saulo Mineiro, herói nos últimos dois jogos, que saiu sentindo dores na partida passada e não realizou os primeiros treinamentos da semana, se recuperou e está junto à delegação.

A vitória contra o América-MG, na noite da última segunda-feira, 18, no Castelão lotado e com direito a recorde de público do futebol brasileiro no ano, deu ainda mais ânimo para o Alvinegro de Porangabuçu. O clube cearense emendou quatro vitórias consecutivas pela primeira vez, feito alcançado por apenas três equipes em toda a competição.

Entre os torcedores presentes no aeroporto, numa lotação até menor do que a esperada – na volta, caso se confirme o acesso, a festa deverá ser bem maior –, a cantoria era alta e o clima se mantinha muito positivo. A descontração era enorme. Um torcedor ilustre, conhecido como Lampião Alvinegro, chegou a pedir o acesso do Ceará para um boneco do Papai Noel como presente de natal. A conexão da torcida era tanta que, nesse caso, unia o sertão de Pernambuco e a Finlândia.

Perto da zona de embarque, onde passam os jogadores, tinham até torcedores com redes armadas, aguardando os jogadores passarem equanto "esperavam o acesso". Quando chegou o momento do contato, os atletas mais badalados foram Erick Pulga – artilheiro do time – e Saulo Mineiro.

Dentre os torcedores, também estava Dagmar Soares, alvinegro de 80 anos – com 70 de torcedor, como descreve, pois chegou ao Ceará com 10 anos de idade –, também estava no local para viajar para Campinas, carregando muita confiança: "O coração está bem, a gente tem que acreditar".