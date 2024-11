Clássico-Rainha decide o Campeonato Cearense Feminino neste sábado

Foto: Gabriel Silva/CSC Ceará e Fortaleza decidem final do Campeonato Cearense Feminino 2024.

Protagonizando a final do Campeonato Cearense Feminino pela sexta vez consecutiva, Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 23, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, na Capital, em busca do título estadual.

No terceiro Clássico-Rainha da competição, o Alvinegro busca defender o título e conquistar o bicampeonato sobre o arquirrival. O Leão, por sua vez, encara como uma revanche da última edição, quando foi derrotado pelo rival nas disputa de pênaltis.

Os clubes chegam à final em contextos distintos. O Fortaleza protagoniza a melhor campanha ao vencer os seis jogos disputados e fazer 59 gols, sem sofrer nenhum. Na primeira fase, as Leoas venceram as Alvinegras duas vezes por 3 a 0, enquanto nas semifinais eliminaram o Crato por placar agregado de 30 a 0.

Já as atuais campeãs avançaram em segundo o grupo A, ao vencerem duas vezes o The Blessed. Nas semifinais, o Ceará encarou o R4, líder da outra chave. Vitória por 2 a 0 na ida, em casa, mas placar inverso na volta. Nos pênaltis, Tainá brilhou ao defender três cobranças da equipe de Juazeiro do Norte e garantiu a vaga do Vovô na final.

Após a classificação diante do R4, Erivelton Viana, técnico do Ceará, destacou a necessidade de um trabalho de recuperação com o elenco do Vovô para chegar forte diante do arquirrival.

“Sabemos o momento do Fortaleza, é uma equipe pronta. Então teremos que recuperar nossas atletas, ver o que erramos nesse jogo contra o R4, ver novamente nossos jogos contra o Fortaleza e, acima de tudo, fazer nosso trabalho e ter fé em Deus para conquistar o título”, disse o treinador alvinegro.

Técnico do Leão, Erandir reforçou a dificuldade do confronto contra o maior rival, mas mostrou confiança na preparação do elenco para a decisão.

"Fizemos um grande campeonato, chegamos na fase final com 100% de aproveitamento, com o melhor ataque e a melhor defesa. Sabemos que não vai ser fácil, mas estamos preparados para a final, pois sabemos tudo o que fizemos durante o ano e queremos coroar isso com o título", afirmou o comandante tricolor.

Realizada com portões abertos, a partida terá entradas disponíveis para o Setor Amarelo (torcida do Fortaleza) e o Setor Azul (torcida do Ceará). Os torcedores deverão comparecer na bilheteria do PV momentos antes do jogo com 1kg de alimento não perecível a fim de realizar a troca pelo ingresso. O confronto também terá transmissão no YouTube da FCFTV, na TVC e na Editora Dinâmica.