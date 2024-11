Fortaleza sofre gol no fim, empata com Fluminense e fica a 5 pontos do líder Botafogo

Foto: JORGE RODRIGUES/ AGIF/ ESTADÃO CONTEÚDO Disputa de bola entre Lucero, do Fortaleza, e Thiago Santos, do Flu

O Fortaleza mostrou paciência e eficiência no primeiro tempo, mas pecou nos detalhes na etapa complementar e empatou em 2 a 2 com o Fluminense-RJ, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), ontem, pela 34ª rodada da Série A. O Leão saiu atrás, reverteu o placar e sofreu gol nos minutos finais do jogo, resultado que deixa o time a cinco pontos do líder Botafogo-RJ. O Fortaleza segue na terceira posição, agora com 64 pontos.

A opção do técnico Juan Pablo Vojvoda pelos velocistas Marinho e Moisés nos extremos do ataque se mostrou acertada: o camisa 11, cria do Tricolor das Laranjeiras, desdobrou-se também na marcação e anotou o segundo gol, com assistência do companheiro de posição, que marcou o primeiro tento após bela assistência de Lucero.

Pressionados pela briga contra o rebaixamento, os donos da casa começaram o duelo tricolor com maior volume de jogo, empurrados pela torcida. O Fortaleza foi a campo com Zé Welison no setor central para reforçar o poder de marcação, além de Marinho atuando quase como um lateral no momento defensivo para segurar as investidas de Keno.

O camisa 11 do Flu, porém, precisou de apenas uma brecha para desequilibrar. Aos 10 minutos, ele partiu para cima da marcação dupla de Brítez e Zé Welison, desvencilhou-se dos dois com belos dribles e serviu para Lima, ex-Ceará, receber livre no meio da área e bater de primeira para balançar as redes.

O gol cedo não abalou os visitantes. Oito minutos depois, Martínez recuperou bola na intermediária, partiu com a bola e achou Lucero na ponta direita. O camisa 9, em longo jejum de gols, cruzou na medida para Moisés aparecer na segunda trave livre de marcação e empurrar para o gol de Fábio.

O gol do Fortaleza mudou o clima no Maracanã: a torcida do Fluminense passou a vaiar alguns jogadores, como Martinelli e Diogo Barbosa. Mais confortável, o Leão conseguiu assumir o controle das ações — chegou a trocar passes por dois minutos de forma ininterrupta.

Na reta final do primeiro tempo, em novo contra-ataque, Moisés deu bom passe em profundidade para Marinho, que, ao ajeitar para finalizar, viu o experiente Thiago Silva tropeçar e ficou com campo livre para bater colocado e virar o placar.

Na segunda etapa, o Fluminense, com a urgência da vitória, colocou Cano, Serna e Renato Augusto, o que deu maior volume ofensivo e deixou o Fortaleza postado no campo de defesa — e também com espaço para contragolpes. Aos 17, em rebote de cobrança de falta, Marinho bateu forte de fora da área e Fábio se esticou para mandar para escanteio.

O time carioca respondeu três minutos depois, quando Martinelli lançou, Arias recebeu nas costas de Mancuso invadiu a área e bateu forte cruzado, mas João Ricardo defendeu com as pernas. Nos minutos finais, as mudanças de Mano Menezes fizeram a diferença: Samuel Xavier cruzou, Renato Augusto ajeitou, e Cano, livre na pequena área, cabeceou para decretar o 2 a 2 no Maracanã.

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira, 26, quando recebe o Flamengo-RJ, às 20 horas, pela 35ª rodada. Quase 50 mil torcedores já têm presença garantida no Castelão. Os concorrentes do Tricolor do Pici pela taça da Série A jogam antes na rodada: às 19h30min de hoje, o Botafogo encara o Vitória-BA, no Rio de Janeiro, e o Palmeiras visita o lanterna Atlético-GO.

Fluminense 1x2 Fortaleza: ficha técnica

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (John Kennedy); Martinelli (Bernal), Lima (Serna) e Ganso; Arias, Kauã Elias (Cano) e Keno (Renato Augusto). Téc: Mano Menezes

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso (Bruno Pacheco); Zé Welison, Hércules (Lucas Sasha) e Martínez (Pochettino); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Moisés (Breno Lopes). Téc: Vojvoda

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: 22/11/2024

Árbitro: Raphael Claus-Fifa/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis-Fifa/SP e Evandro de Melo Lima/SP

Gols: 10min/1ºT - Keno e 39min/2ºT - Cano (FLU); 18min/1ºT - Moisés e 42min/1ºT - Marinho (FOR)

Cartões amarelos: Mancuso e Kuscevic (FOR)

Público e renda: 37.969 presentes/R$ 1.240.052,50