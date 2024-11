Ceará tem 2.500 torcedores confirmados para duelo decisivo contra o Guarani em Campinas

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Torcida do Ceará no jogo Ceará x Operário, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

A distância de quase 3 mil quilômetros entre Fortaleza e Campinas-SP não será obstáculo para que o Ceará conte com o apoio de sua torcida neste domingo, 24, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro. Joaquim Neto, coordenador do Consulado Alvinegro, afirmou ao Esportes O POVO que 2.500 ingressos já foram vendidos para os torcedores do Vovô.

Além disso, Joaquim informou que aproximadamente 650 entradas estarão disponíveis para compra nas bilheterias do estádio no dia do confronto.

De acordo com apuração do Esportes O POVO, o Alvinegro de Porangabuçu recebeu uma carga total de 3.500 ingressos para o jogo mais importante da temporada. Assim, restam apenas 1.000 bilhetes para serem comercializados.

A diretoria do clube chegou a solicitar um aumento na quantidade de ingressos disponíveis, mas o pedido foi negado. A Polícia Militar do Estado de São Paulo não autorizou a ampliação por questões de segurança, já que, para isso, seria necessário utilizar outro setor do estádio Brinco de Ouro.