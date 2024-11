Ceará vence Fortaleza no Clássico-Rainha e é campeão do Estadual Feminino 2024

Foto: Michael Douglas / Ceará SC Ceará venceu o Fortaleza na final do Estadual Feminino 2024 e se sagrou campeão

O Ceará venceu o Clássico-Rainha contra o Fortaleza por 1 a 0 na tarde deste sábado, 23, no estádio Presidente Vargas e conquistou o título do Campeonato Cearense Feminino 2024.

Se enfrentando pela sexta vez seguida em uma final de Estadual Feminino, Ceará e Fortaleza protagonizaram uma final de poucas chances. Se saindo melhor em 2024, o Vovô assegurou o bicampeonato em cima das Leoas após ter vencido também em 2019, 2021 e 2023.

Já o escrete tricolor, apesar de ser o melhor ataque do campeonato, tendo marcado 59 gols em seis jogos até a disputa da final, passou em branco no duelo deste sábado e caiu pelo segundo ano consecutivo para o rival na decisão, ficando com o vice-campeonato.

Fortaleza 0 x 1 Ceará

A final começou agitada no estádio Presidente Vargas. Com menos de 30 segundos de partida, o Fortaleza já balançava as redes. O tento, no entanto, foi anulado pela árbitra Elizabete Esmeralda após um toque no braço da atleta tricolor Akhemi no início da jogada.

Apesar do começo frenético, o primeiro tempo não foi de muitas chances para ambos os lados. O Tricolor do Pici deteve mais a posse de bola durante a primeira etapa, mas pouco conseguia criar chances reais de gol.

A exceção veio somente nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 48 minutos, a camisa 9 do Leão, Bea, fez boa jogada pela direita e cruzou para área alvinegra, encontrando Natália livre dentro da área, que furou. A bola ainda sobrou para Akhemi, que chutou para fora e desperdiçou a primeira boa chance no jogo.

Com a tentativa falhada, as equipes seguiram para o intervalo com o placar de 0 a 0 e o clima de tensão no Clássico-Rainha foi aumentando ainda mais, visto que se desenhava uma disputa de pênalti caso o empate permanecesse.

Na volta do segundo tempo, foi a vez do Ceará se impor no jogo. Após um primeiro tempo apagado, a conversa de Erivelton, comandante da equipe alvinegra, no vestiário, pareceu surtir efeito nas atletas do Vovô, que voltaram mais ligadas para etapa complementar e passaram a jogar com a posse de bola.

A melhora foi efetiva e o Ceará conseguiu, aos 13 minutos, abrir o placar no Clássico-Rainha da final do Campeonato Cearense Feminino 2024. Após um cruzamento de Larisse, Helena chegou cabeceando e empurrando a bola para o fundo das redes da goleira Renata.



Com a vantagem no placar, a equipe alvinegra baixou as linhas e permitiu que o Fortaleza atacasse durante boa parte do segundo tempo, mas sem sucesso. Aos 45 minutos, Bea, do Fortaleza, arriscou de longe, obrigando Tainá a fazer uma grande defesa para manter o placar de 1 a 0 para o Ceará.

Sem sucesso em alterar o placar e forçar pelo menos uma disputa de pênaltis, o Fortaleza saiu de campo derrotado e viu o seu rival conquistar o título de campeão estadual.