Ceará visita Guarani em jogo que depende apenas de si para voltar à primeira divisão

O Ceará escreve, neste domingo, 24, o último capítulo da sua épica campanha na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, marcado por turbulências, arrancada histórica e fé inabalável de seus torcedores. O desfecho da história do Vovô no torneio acontece em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, contra o lanterna e já rebaixado Guarani, às 18h30min.

Todos os envolvidos na briga pelo acesso jogam simultaneamente. O Alvinegro, que é o quarto colocado e depende somente de si para conquistar a ida à primeira divisão nacional, está de olho em outros três jogos: o duelo do Mirassol (2º) contra a Chapecoense (15º) no interior de São Paulo; o embate entre o Sport (5º) e o Santos (1º) na Ilha do Retiro, no Recife; e o confronto do Novorizontino (3º) diante do Goiás (6º), em Goiânia.

Os cenários para o Ceará ascender à Série A são simples. Uma vitória sobre o Guarani confirma os comandados de Léo Condé no G-4 independentemente de outros resultados. Se Mirassol ou Novorizontino perderem e o Vovô empatar, o time cearense ultrapassa qualquer um dos dois no critério de desempate por ter mais vitórias somadas. A última hipótese é derrota do Sport, resultado que garante automaticamente o acesso do Alvinegro.

O elenco do Ceará embarcou para São Paulo em voo fretado na noite da última sexta-feira, 22. Joaquim Neto, coordenador do Consulado Alvinegro, afirmou ao Esportes O POVO que 2.500 ingressos já foram vendidos para os torcedores do Vovô, que devem ser maioria no Brinco de Ouro da Princesa. Vale ressaltar que outras 650 entradas estarão disponíveis aos visitantes para compra nas bilheteiras do estádio neste domingo, 24.

A equipe liderada por Léo Condé chega embalada e cheia de confiança para a partida. São quatro vitórias consecutivas na Segundona, com nove gols marcados e somente dois sofridos neste recorte. Saulo Mineiro, em entrevista coletiva, destacou a “união” interna e de como o elenco se transformou em uma “família”, fatores primordiais na arrancada do Vovô, que chegou a ter oito pontos de diferença para o G-4 em determinado momento do campeonato.

“Esse foi um dos melhores elencos que eu trabalhei, tanto no Ceará, quanto em outros lugares. Nunca vi um grupo tão fechado. Isso faz total diferença e hoje estamos vendo o resultado disso tudo. A gente construiu uma família e que, se Deus quiser, a gente possa comemorar no final como uma família”, pontuou.

O Guarani, por outro lado, é o pior time da competição. Com 32 pontos somados, oito vitórias conquistadas e 21 derrotas, o Bugre teve o rebaixamento selado na 36ª rodada. Nos últimos cinco confrontos que disputou, perdeu quatro e empatou um. Apesar de não ter nenhuma ambição no certame, o técnico Allan Aal deve ir com o que tem de melhor no elenco para encarar o Ceará.

O Vovô também terá força máxima no jogo. Saulo Mineiro, que havia sentido dores na panturrilha contra o América-MG, em partida realizada na última segunda-feira, viajou com o plantel e será titular diante do Guarani.

Guarani x Ceará: ficha técnica

Guarani

4-4-2: Pegorari (Fred Conti); Yan, Salustiano, Matheus Mancini e Jeferson; Bispo, Heitor, Matheus Bueno e Luan Dias; Caio Dantas e Bruno Mendes. Téc: Alan Aal

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Mugni; Saulo Mineiro, Aylon e Erick Pulga. Téc: Léo Condé

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas/SP

Horário: 18h30min (de Brasília)

Data: 24/11/2024

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva/MG (FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG (FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

VAR: Rodrigo Nunes de Sá/RJ (VAR-FIFA)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, GOAT, Sportv e Premiere