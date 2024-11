Com roteiro emocionante, Ceará conta com ajuda do Goiás e conquista acesso à Série A

Foto: DIOGO REIS/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Aylon celebra acesso do Vovô diante dos torcedores

O último capítulo da emblemática história do Ceará na Série B de 2024 teve um desfecho feliz. Em Campinas (SP), cidade onde também conquistou o acesso à primeira divisão na temporada de 2009, o Alvinegro viveu um roteiro dramático, precisou contar com resultado paralelo, mas conseguiu conquistar a vaga na elite nacional do próximo ano.

Apesar de o jogo ser no interior de São Paulo, a torcida do Ceará invadiu o Brinco de Ouro da Princesa, lotou o setor visitante e foi maioria no estádio. Na partida mais importante nos últimos dois anos, o Vovô sofreu dentro de campo em noite de pouca inspiração, mas a fantástica campanha do time no segundo turno desequilibrou a apertada disputa contra o Novorizontino pelo quarto lugar.

A atuação ruim na noite de ontem ficou em segundo plano. Com o 0 a 0 no placar diante do Guarani, o Ceará precisou da “ajuda” do Goiás, que venceu o Novorizontino por 1 a 0. A combinação dos dois placares fez cearenses e paulistas ficarem com os mesmos 64 pontos na tabela. Por uma vitória a mais no critério de desempate, o Alvinegro jogará a Série A de 2025.

E jogará de forma merecida. Até a última rodada foi o líder do returno ao lado do Santos — acabou ficando em segundo neste ranking, atrás do Sport. Uma arrancada que as estatísticas colocavam como improvável. Afinal, o Vovô chegou, em determinado momento da competição, a precisar de oito vitórias em dez jogos. Conseguiu. A fé inabalável dos torcedores alvinegros, que acreditaram e fizeram os jogadores acreditarem também, foi recompensada.

Das coincidências que existem no futebol, o Esmeraldino, responsável direto pelo acesso do Ceará, terminou o torneio comandado por Vagner Mancini, que foi campeão cearense com o Vovô neste ano e que iniciou a campanha na Segundona. À época, o técnico foi demitido na 12ª rodada, após derrota em Campinas para a Ponte Preta — cidade em que encerrou 2024 com festa.

Alguns personagens brilharam na arrancada. Erick Pulga, torcedor de arquibancada do Ceará, terminou como artilheiro da competição e principal destaque do time. Saulo Mineiro, baixa no duelo final, que das constantes críticas surgiu como protagonista na reta final: sete participações diretas nos quatro jogos que antecederam o duelo com o Guarani, sendo cinco tentos e duas assistências.

O técnico Léo Condé, sempre sereno, trouxe o equilíbrio necessário para um time extremamente ofensivo — o melhor ataque do torneio —, mas com dificuldades defensivas. Visivelmente emocionado com seu segundo acesso consecutivo à elite nacional, o comandante deixou o futuro em aberto, mas não escondeu o desejo de renovar. “Grandes chances”, disse.

E assim termina o ano do Ceará. Da frustração de 2023, o Alvinegro superou turbulências internas, venceu um difícil e histórico Campeonato Cearense contra o Fortaleza e coroou a temporada com o acesso. Os desafios no próximo ano serão vastos, mas o clube chega fortalecido. Ao lado de sua fanática torcida, o Vovô terá a chance de construir uma nova era em sua história.

Guarani 0x0 Ceará: ficha técnica



Guarani

4-5-1: Fred Conte; Heitor (Léo Porfírio), Yan (Pacheco), Salustiano e Lucas Adell; Jefferson, Gabriel Bispo, Anderson Leite (Marlon Douglas), Matheus Bueno e Luan Dias (Pierre); Caio Dantas. Téc: Alan Aal



Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (De Lucca) e Mugni (Barceló); Lucas Rian (Talisson), Aylon (Recalde) e Erick Pulga. Téc: Léo Condé



Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas/SP

Horário: 18h30min (de Brasília)

Data: 24/11/2024

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva/MG (FIFA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG (FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira/MG

Cartões amarelos: Matheus Bueno e Heitor (Guarani); David Ricardo (Ceará)