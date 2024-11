Fortaleza segue na briga por top-3 da Série A, mas chance de título diminui

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro ficou mais difícil para o Fortaleza após o empate por 2 a 2 contra o Fluminense, na última sexta-feira, 22, no Maracanã. A vitória, que parecia encaminhada até o final da partida, deixaria o time a apenas três pontos do líder Botafogo. Porém, o resultado manteve a distância de cinco pontos para o topo da tabela.

O Leão do Pici permanece na terceira posição, com 64 pontos, enquanto o Alvinegro carioca lidera com 69. Apesar do cenário desafiador, o técnico Juan Pablo Vojvoda preferiu focar no desempenho positivo da equipe no confronto contra o Tricolor das Laranjeiras.

"Foi uma boa partida do time, principalmente por ser fora de casa, em um cenário complicado, contra um adversário que também precisava pontuar, assim como nós. Tivemos uma boa atuação no primeiro tempo: defendemos bem e marcamos dois gols", destacou o treinador.

"No segundo tempo, seguimos defendendo. Em determinado momento, o adversário estava 10 ou 15 metros mais recuado do que planejávamos. Nesses jogos, é preciso definir o placar. Acabamos sofrendo um gol. Mas, de forma geral, foi uma boa atuação", concluiu Vojvoda.

Agora, o foco do clube já está no próximo compromisso. O Tricolor do Pici encara o Flamengo nesta terça-feira, 24, às 20 horas, na Arena Castelão, encerrando a sequência de duelos contra Fla-Flu.

O confronto contra o Rubro-Negro é crucial para as ambições da equipe no campeonato. Uma vitória pode levar o time aos 67 pontos e praticamente garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

Além disso, dependendo dos resultados de Botafogo e Palmeiras, que enfrentam Vitória e Atlético-GO, respectivamente, o Fortaleza pode ficar a apenas dois pontos da liderança.

Mesmo com a possibilidade de encurtar a diferença, Vojvoda prefere manter os pés no chão e reforça a importância de focar jogo a jogo.

"Nosso foco deve estar no próximo jogo. Nestas últimas quatro rodadas, cada equipe tem muito a disputar, seja pelo título, por vagas em competições internacionais ou para evitar o rebaixamento. Temos objetivos importantes, queremos continuar brigando no topo, mas precisamos concentrar toda nossa energia na partida contra o Flamengo", ressaltou.

Até o encerramento do Brasileirão, o escrete vermelho-azul-e-branco ainda enfrentará Flamengo (casa), Vitória (fora), Atlético-GO (fora) e Internacional (casa).