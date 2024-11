Em bares de Fortaleza, torcedores do Ceará vivem apreensão, mas comemoram acesso

Foto: Victor Barros / O POVO Torcida comemorando acesso em bar de Fortaleza

O Ceará passou duas temporadas na Série B, mas finalmente garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro ao empatar com o Guarani-SP por 0 a 0, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), ontem à noite. A torcida alvinegra marcou presença em peso no interior paulista e também em bares de Fortaleza e apoiou o time do início ao fim — seja na arquibancada ou à distância.

Enquanto isso, na Capital, os torcedores viveram momentos de tensão acompanhando a partida e a conquista alvinegra, que teve roteiro emocionante, sobretudo nos minutos finais.

O POVO esteve presente em dois locais distintos em Fortaleza para cobrir a partida e registrar as emoções da torcida. No início do jogo, a reportagem acompanhou o evento realizado na Praça do Vozão, na rua Frederico Borges, no bairro Varjota.

O ambiente era de festa e entusiasmo, com uma banda animando os presentes e dois telões de LED exibindo o confronto. Apesar da energia positiva, a tensão era evidente, especialmente no primeiro tempo, quando o Ceará enfrentava dificuldades diante da forte marcação do Guarani.

No segundo tempo, O POVO se dirigiu ao Sr. Petisco, no Bairro de Fátima. Lá, o clima foi de drama, expectativa frustrada e, ao final, euforia completa. A partida permanecia tensa e, de quebra, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), o Sport vencia o Santos por 2 a 1, ameaçando a vaga do Ceará na Série A.

Tudo mudou aos 35 minutos da etapa final. Após uma confusão na pequena área, Talisson, que havia acabado de entrar em campo, marcou aquele que poderia ser o gol do acesso. O herói improvável, que nem era cogitado para jogar, fez a torcida explodir em comemoração. No entanto, o árbitro assinalou impedimento, esfriando a celebração momentaneamente.

Mas o roteiro parecia digno de cinema. Enquanto os jogadores e torcedores do Ceará ainda comemoravam, veio a notícia que mudaria tudo: o Goiás havia aberto o placar contra o Novorizontino-SP. Com esse resultado, o Ceará, mesmo sem vencer, garantia sua vaga na Série A.

O apito final trouxe o alívio e a festa alvinegra. O time estava de volta à elite do futebol brasileiro. A celebração incluiu o hino do clube, provocações ao rival Fortaleza e o cântico que embala a torcida nos momentos decisivos: "E ninguém cala, esse nosso amor. E é por isso que eu canto assim: vamos subir, Vovô!"