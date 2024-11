Palmeiras e Botafogo acirram briga pelo título, e Fortaleza terá de vencer para seguir vivo

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Mancuso assumiu a titularidade na lateral do Leão

O início da 35ª rodada da Série A movimentou a disputa pela liderança e aumentou a importância de uma vitória do Fortaleza sobre o Flamengo, amanhã, a partir das 20 horas, na Arena Castelão, na Capital para seguir vivo na briga pelo título. De quebra, o Tricolor vai ficar de olho no confronto direto entre Palmeiras e Botafogo, os dois primeiros colocados.

Nesse sábado, 23, o Glorioso apenas empatou com o Vitória por 1 a 1, dentro de casa. O resultado no Nilton Santos fez o time carioca deixar a primeira posição do Brasileirão e cair para a segunda, já que, em Goiânia (GO), o Palmeiras bateu o lanterna Atlético-GO por 1 a 0 e assumiu a ponta da tabela de classificação.

Alvinegros e alviverdes têm ambos 70 pontos, mas os paulistas levam vantagem no número de vitórias (21 a 20), primeiro critério de desempate. Se o duelo desta terça-feira, às 21h30min, no Allianz Parque, tiver um vencedor, deixa um cenário positivo a duas rodadas do fim da competição. Para o Fortaleza, resultado mais favorável seria o empate.

Com o 2 a 2 diante do Fluminense, na sexta-feira, 22, no Maracanã, o Leão chegou aos 64 pontos, mas caiu para a quarta posição depois da goleada do Internacional sobre o RB Bragantino por 4 a 1, ontem, no Beira-Rio — o Colorado soma 65 e ultrapassou momentaneamente os cearenses.

São apenas dois pontos de vantagem do Fortaleza em relação ao quinto colocado, que é justamente o Flamengo, rival da vez, e seis atrás de Palmeiras e Botafogo.

Um triunfo sobre o Rubro-Negro, portanto, significa se desgarrar deste perseguidor e tentar manter a caça à taça inédita da elite nacional. Por outro lado, uma derrota faria o Tricolor ser ultrapassado e ficar ainda mais distante da liderança.

Para vencer os comandados de Filipe Luís, o Fortaleza terá de superar o retrospecto negativo recente contra o Flamengo dentro de casa. Desde que voltou à Série A, em 2019, cearenses e cariocas se enfrentaram cinco vezes no Castelão: três derrotas dos mandantes, um empate e apenas um triunfo tricolor, em 2022, por 3 a 2.

Por outro lado, a equipe de Juan Pablo Vojvoda é a única invicta como mandante na atual edição do Brasileirão e ostenta a melhor campanha nesta condição, com 13 vitórias e quatro empates em 17 confrontos — aproveitamento de 84,3%. Além disso, no encontro mais recente entre os times, o Leão levou a melhor por 2 a 1, em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em julho deste ano.