Carreata de primeira: torcida alvinegra festeja acesso do Ceará com jogadores

Foto: Aurélio Alves Atletas do Ceará em carro do Corpo de Bombeiros durante a festa

Os torcedores do Ceará viveram uma verdadeira apoteose no final da manhã e início da tarde de ontem. O dia e o horário pouco importaram para os cerca de 30 mil torcedores — de acordo com a estimativa da Polícia Militar informada pelo clube — que lotaram o antigo aeroporto de Fortaleza para receber os jogadores que reconduziram o time à Série A, após duas temporadas longe da elite.

O acesso foi confirmado na noite do último domingo, 24, após o empate sem gols com o Guarani e a vitória do Goiás contra o Novorizontino-SP. Em Campinas (SP), muitos alvinegros marcaram presença no Estádio Brinco de Ouro, superando em número a torcida local. Mas nada comparável à mobilização vista nas ruas da capital cearense.

O POVO acompanhou a recepção e logo se deparou com uma multidão ansiosa pela chegada do Vovô, que atrasou em uma hora. O desembarque, previsto para meio-dia, ocorreu apenas às 13 horas.

No entanto, a longa espera não desanimou os torcedores, que já haviam enfrentado momentos muito mais difíceis nos últimos dois anos. Dimitri Coutinho, estudante de 22 anos, resumiu o sentimento.

“É um alívio por tudo que passamos, tanto em 2022 quanto no ano passado. Criamos muitas expectativas, havia favoritismo, mas o time fez uma péssima Série B (em 2023)” afirmou. “Agora é aproveitar, porque o Ceará realmente mereceu esse acesso. E é hora de planejar bem o próximo ano,” concluiu.

A festa ganhou intensidade quando o portão principal do aeroporto velho se abriu. Primeiro, um ônibus com o estafe do clube saiu. Em seguida, os protagonistas do acesso surgiram em um carro do Corpo de Bombeiros, o que fez explodir a euforia da multidão.

Jogadores como Erick Pulga, Saulo Mineiro e David Ricardo foram destaques na comemoração. Saulo, inclusive, chamou atenção durante a carreata até Porangabuçu, sede do Vovô: em determinado momento, desceu do veículo e se juntou à torcida alvinegra.

A celebração também teve tom de desabafo. Após anos de sofrimento, o sentimento era de redenção e confiança no futuro, como expressou Denilson Neri, de 34 anos.

“É muita emoção. Depois de tanto sofrimento, o time se reergueu, foi para cima e agora estamos de volta à primeira divisão. Desta vez é para ficar,” disse.

Se o acesso foi decidido longe de Fortaleza, a festa desta segunda-feira coroou a sinergia criada durante toda a Série B, especialmente nos jogos na Arena Castelão. Com a maior média de público da competição e recordes de bilheteria, a torcida alvinegra foi fundamental para o time.

“O time mostrou garra e competitividade nessa reta final. Conseguimos o acesso de forma improvável. A torcida apoiou do início ao fim, nunca desistiu. E esse é o lema,” exaltou Fernando Henrique, de 44 anos, destacando o papel dos torcedores.

O roteiro foi perfeito para o Vovô e sua torcida, que agora celebram o retorno ao lugar que acreditam ser seu de direito: a Série A.