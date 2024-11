Em Castelão lotado, Fortaleza encara Flamengo em duelo direto pelo G-4 da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Moisés em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Com clima de decisão e Arena Castelão cheia, o Fortaleza recebe o Flamengo hoje, às 20 horas, em duelo que fecha a 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida representa um confronto direto entre os times na tabela de classificação, já que dois pontos separam o Leão do Pici, quarto colocado, do Rubro-Negro, quinto lugar.

Com a vitória do Internacional, no último fim de semana, o Fortaleza perdeu, pelo menos momentaneamente, a terceira posição. Para retomá-la, os comandados de Vojvoda precisam derrotar o Fla. Em caso de empate, o time cearense iguala o Colorado em pontuação, mas perde no saldo de gols.

Não somente isso: o olhar do Tricolor está voltado, principalmente, para o topo. Lutando pelo título do Brasileirão, o Leão, se vencer, mantém-se colado no Palmeiras e no Botafogo, líder e vice-líder, respectivamente. Os dois rivais, que possuem os mesmos 70 pontos atualmente, duelam entre si também hoje, já pela 36ª rodada.

Adversário do Leão, o Flamengo quer aproveitar o bom momento que vive para se colocar na briga pela taça da elite nacional. O Rubro-Negro acumula oito jogos consecutivos sem derrotas, período em que venceu cinco vezes, incluindo duas vitórias contra o Atlético-MG na decisão da Copa do Brasil. Uma vitória sobre o Fortaleza no Castelão, inclusive, faz o time carioca ultrapassar os donos da casa e entrar no G-4.

A missão, porém, não será fácil para os cariocas. Embora seja o terceiro melhor visitante da Série A, com 55% de aproveitamento — foram oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas na campanha longe do Rio de Janeiro —, o Fla terá pela frente o mandante mais forte da competição. Na capital cearense, o Leão não perdeu nenhum jogo e venceu 13 dos 17 rivais que enfrentou.

Em relação aos encontros recentes entre os clubes, Fortaleza e Flamengo protagonizaram confrontos equilibrados, mas o Tricolor do Pici levou vantagem no saldo final. Nos últimos cinco confrontos, o time cearense venceu três, enquanto o clube carioca conquistou dois triunfos.



Uma das vitórias do Leão, inclusive, aconteceu nesta temporada, no primeiro turno da Série A. Naquela ocasião, pela 16ª rodada, os comandados do treinador Juan Pablo Vojvoda superaram o Rubro-Negro em pleno Maracanã, com mais de 53 mil pessoas, por 2 a 1. Lucero e Wesley, em gol contra, marcaram os gols do triunfo tricolor.

Para a partida, o comandante argentino terá praticamente força máxima à disposição. Com o retorno do meio-campista Matheus Rossetto, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, o técnico terá somente Pedro Augusto como desfalque. O camisa 28 trata uma pubalgia no departamento médico.

Pelo lado rubro-negro, Filipe Luís deve contar com oito retornos em relação à vitória sobre o Cuiabá. A lista inclui Gabigol, Gonzalo Plata, Carlinhos, De La Cruz, Gerson, Léo Ortiz, David Luiz e Varela. Everton Araújo e Fabrício Bruno, suspensos, são os desfalques.

Fortaleza x Flamengo: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Mancuso; Hércules, Matheus Rossetto e Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Flamengo

3-5-2: Rossi; Léo Ortiz, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Pulgar, Alcaraz, Gerson e Alex Sandro; Bruno Henrique e Michael. Téc: Filipe Luís

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 26/11/2024

Horário: 20 horas

Árbitro: Anderson Daronco-Fifa/RS

Assistentes: Lúcio Flor/RS e Tiago Kappes/RS

VAR: Caio Max Ribeiro/RN

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO