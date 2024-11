Em noite de recorde, Fortaleza fica no 0 a 0 com Flamengo

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Rossetto e Michael disputam bola num jogo que terminou igual

Diante de 57 mil pessoas, Fortaleza e Flamengo-RJ empataram sem gols ontem, na Arena Castelão, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão chega aos 65 pontos e se segura no G-4, que garante vaga direta à fase de grupos das Copa Libertadores 2025.

O empate, que manteve a invecibilidade do Tricolor como mandante na Série A, fez o Fortaleza igualar a pontuação do Internacional-RS, o que não foi suficiente para o time retomar a terceira colocação, já que perde no critério de desempate de saldo de gols. Com isso, o Leão é agora o quarto colocado do Brasileirão, ainda com chances mínimas de título.

Em campo, o Fortaleza pouco conseguiu produzir no primeiro tempo, etapa de total domínio e controle dos visitantes. A soberania do Flamengo passou, sobretudo, pela superioridade de atuação no setor de meio-campo, caminho do time carioca para envolver e encontrar diversos espaços entre as linhas defensivas do Leão do Pici.

Taticamente, o Fortaleza não mostrou a mesma organização dos últimos jogos. A equipe, retraída e com bloco baixo de marcação, pouco conseguiu explorar, diante do Flamengo, situações de contra-ataque, principal "arma" do Tricolor. O Rubro-Negro, por outro lado, mais incisivo e objetivo, levava perigo — a melhor chance, uma cabeçada de Bruno Henrique, carimbou a trave.

Em números e de acordo com o SofaScore, o Fla teve 67% de posse de bola e sete finalizações contra a meta de João Ricardo, duas delas na direção correta do gol. O Leão, em contraponto, não teve nenhum chute certo na baliza rubro-negra, fato que resume bem a atuação aquém do esperado na etapa inicial.

Além da bola rolando, a arbitragem também foi um personagem importante. Anderson Daronco, ao ignorar possível pênalti de Léo Pereira em Moisés, inflamou a torcida do clube cearense presente na Arena Castelão. O VAR, comandado por Caio Max, não solicitou revisão. Momentos depois, o árbitro assinalou mão de Marinho na grande área e apontou para a marca da cal. Foi estopim para novo acesso de ira dos tricolores.

A revolta de Marinho após a penalidade assinalada chamou a atenção. O VAR, acertadamente, interferiu ao indicar que Daronco deveria rever as imagens. Sob os gritos de "quadrilha", proferidos repetidas vezes pelos torcedores do Fortaleza, o árbitro voltou atrás na decisão e anulou o que havia erroneamente marcado.

O segundo tempo começou com emoção. O cruzamento de Marinho, que por pouco não foi desviado pro fundo do gol por Lucero, acendeu a esperança dos tricolores. Mas não passou disso. Os comandados de Vojvoda continuaram excessivamente pragmáticos e com quase nenhum repertório ofensivo, a não ser pelas bolas longas, ideia que o Flamengo neutralizou com eficiência.

O panorama só mudou aos 21 minutos, quando Erick Pulgar foi expulso de campo após ser advertido com o segundo cartão amarelo. Com um a menos, os dois treinadores se movimentaram no banco: Vojvoda colocou Calebe, Pochettino, Kayzer e Breno Lopes; Filipe Luís respondeu com Alcaraz e David Luiz. Naturalmente, o Fortaleza ganhou força, enquanto o Flamengo perdeu o ímpeto.

Conforme os minutos passavam, a parte tática foi ficando de lado, dando espaço para a vontade. O Leão, no embalo da torcida, tentava pressionar. O Rubro-Negro, já no limite, buscava surpreender nas transições. Nenhum dos dois conseguiu ser eficiente e o placar permanecei o mesmo do início: 0 a 0. Não é bom para nenhum dos dois na briga pelo título.

A partida, que marcou o 18º jogo sem perder do Fortaleza em casa na Série A 2024, teve ainda um recorde: os mais de R$ 3 milhões arrecadados marcam a maior renda bruta da história do Castelão.





Série A 2024

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso; Hércules (Calebe), Rossetto (Zé Welison) e Martínez (Pochettino); Marinho, Lucero (Kayzer) e Moisés (Breno Lopes). Téc: Vojvoda

Flamengo

4-2-4: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar e Gerson (Varela); Bruno Henrique, Plata (David Luiz), Michael (Alcaraz) e Gabi (De La Cruz). Téc: Filipe Luís

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 26/11/2024

Árbitro: Anderson Daronco-Fifa/RS

Assistentes: Lúcio Flor/RS e Tiago Kappes/RS

Gols: N/A

Cartões amarelos: Kuscevic e Mancuso (FOR), Pulgar, De La Cruz e Varela (FLA)

Cartão vermelho: Pulgar (FLA)

Renda e público: R$ 3.034.107,00 e 57.624