Saiba quais jogadores têm contrato com o Ceará para 2025

Foto: Lorena louise/Especial para O POVO Destaque na Série B, Lourenço tem vínculo para a próxima temporada

Ainda com algumas definições importantes a serem feitas depois do acesso à Série A — eleição presidencial, amanhã, e negociação de renovação com o técnico Léo Condé —, o Ceará deverá voltar as atenções para o elenco muito em breve. O Vovô tem 19 jogadores com contrato para 2025, entre eles peças de destaque na campanha exitosa, mas alguns titulares com futuro incerto e ídolos em fim de vínculo.

O Alvinegro terá de fazer uma reformulação no grupo comandado por Condé, tanto em razão das questões contratuais, quanto pela necessidade de elevar o nível técnico, além da possibilidade de vender alguns atletas. Todos os setores do elenco têm jogadores com compromisso para a próxima temporada, o que não necessariamente significa que permanecerão em Porangabuçu para a disputa da elite do futebol brasileiro.

No gol, Fernando Miguel — que passou quase toda a temporada lesionado — e Bruno Ferreira têm contrato. Richard, que se machucou no segundo turno da Série B, está em fim de vínculo. Maycon Cleiton e Luiz Daniel, que nem entraram em campo, devem deixar o clube.

Nas laterais, Raí Ramos, Rafael Ramos, Matheus Bahia e Eric estão no Vovô por empréstimo e somente este último tem compromisso para o ano que vem, até dezembro. O Ceará deve ter estender a permanência do defensor português, que está em fim de contrato com o Corinthians, e de Matheus Bahia.

Já na zaga, os emprestados João Pedro Tchoca, que terminou a Segundona como titular, e Matheus Felipe têm compromisso somente para este ano — o clube deve tentar ficar com ao menos um deles. O ídolo Luiz Otávio, lesionado, também está em fim de contrato. Parceiro de Tchoca, David Ricardo é um dos poucos atletas com acordo até 2026, mas deve receber propostas na janela de transferências. Gabriel Lacerda e Ramon Menezes têm vínculo para 2025.

Dos volantes, Andrey, Jean Irmer e De Lucca devem deixar o Ceará ao término do contrato, no fim deste ano. O ídolo Richardson também só está garantido formalmente para esta temporada, mas deve ser procurado para estender a segunda passagem em Carlos de Alencar Pinto. "Motorzinho" do time, Lourenço já chegou ao clube com acordo até 2025.

Entre os meias, Lucas Mugni deve receber proposta para renovar com o Alvinegro, Recalde já tem vínculo para a próxima temporada, e Rafinha deve se despedir do Ceará, a exemplo dos atacantes Facundo Castro, Cléber e Talisson.

Facundo Barceló e Lucas Rian também estão em fim de contrato, mas podem interessar ao clube para uma permanência, principalmente o segundo. Do trio de ataque titular, Saulo Mineiro e Erick Pulga têm contrato até 2026, enquanto Aylon terá uma cláusula de renovação automática ativada para o ano que vem.

Artilheiro do Ceará em 2024, Pulga atrai interesse de equipes do Brasil, como Bahia, Corinthians e Cruzeiro, e também do exterior. A tendência é que ele seja negociado e proporcione a maior venda da história do Alvinegro, que é dono de 40% dos direitos econômicos.

Ceará: veja tempo de contrato dos jogadores

Goleiros

Bruno Ferreira - abril de 2025



Fernando Miguel - dezembro de 2025



Luiz Daniel - 2024



Maycon Cleiton - 2024 (empréstimo)



Richard - 2024

Laterais

Eric - dezembro de 2025 (empréstimo)



Jotavê - 2024



Matheus Bahia - 2024 (empréstimo)



Rafael Ramos - 2024 (empréstimo)



Raí Ramos - 2024 (empréstimo)

Zagueiros

David Ricardo - dezembro de 2026



João Pedro Tchoca - 2024 (empréstimo)



Lacerda - dezembro de 2025



Luiz Otávio - 2024



Matheus Felipe - 2024 (empréstimo)



Ramon Menezes - dezembro de 2025



Yago - dezembro de 2026

Volantes

Andrey - 2024 (empréstimo)



De Lucca - 2024 (empréstimo)



Jean Irmer - 2024



Lourenço - dezembro de 2025



Richardson - 2024

Meias

Guilherme Castilho - junho de 2027 (emprestado ao Juárez-MEX até julho de 2025)



Léo Rafael - dezembro de 2025



Lucas Mugni - 2024



Rafinha - 2024 (empréstimo)



Recalde - dezembro de 2025

Atacantes

Aylon - 2024*



Caio Rafael - dezembro de 2025



Cléber - 2024



Daniel Mazerochi - 2025



Erick Pulga - 2026



Facundo Barceló - 2024



Facundo Castro - 2024



Janderson - dezembro de 2025 (emprestado ao Atlético-GO até abril de 2025)



João Victor - 2025



Lucas Rian - 2024 (empréstimo)



Pablo - dezembro de 2026



Saulo Mineiro - dezembro de 2026



Talisson - 2024 (empréstimo)

*Cláusula de renovação automática