Fortaleza BC perde para o Bauru, sofre 9ª derrota no NBB e segue na lanterna

Foto: Andrews Clayton/Bauru Basket Carcalaion foi superado pelo Bauru no interior paulista

O Fortaleza Basquete Cearense voltou a amargar outra derrota no NBB. Na noite de ontem, a equipe foi derrotada pelo Bauru Basket, em duelo no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP), pela 11ª rodada. Com o resultado, o Carcalaion chega à nona derrota em 11 jogos no torneio e segue como lanterna, com apenas duas vitórias.

O Tricolor entra em quadra novamente amanhã, para encarar o Franca, no Ginásio Pedrocão, na cidade de Franca (SP). A partida acontece às 20 horas, com transmissão pelo YouTube, NBB Basquetpass e Jumper Brasil.

Os dois primeiros quartos da partida foram equilibrados, com uma vitória em cada um para um dos times. Prevaleceu, entretanto, a melhor atuação do Bauru nos dez minutos iniciais, período em que os donos da casa foram mais efetivos e venceram o Carcalaion por 21 a 12, diferença que impactou no placar agregado antes do intervalo.

Apesar da derrota parcial, o Fortaleza BC não se abateu. A equipe cearense conseguiu ajustar alguns dos erros que havia cometido e superou o adversário. Com Ewing inspirado, que foi o cestinha do Carcalaion nos dois primeiros quartos com 15 pontos, o time comandado por Flávio Espiga venceu por 24 a 21. No agregado, o clube paulista levou a melhor: 42 a 36.

Na volta do intervalo, as duas equipes protagonizaram um duelo acirrado em quadra. O Fortaleza largou na frente e deu indícios de que poderia buscar a virada no placar geral, mas não sustentou a vantagem e, na reta final do terceiro quarto, amargou nova derrota parcial, desta vez por 20 a 18.

No último quarto, o Fortaleza ainda lutou, porém não conseguiu reverter a desvantagem construída pelo Bauru. Assim como no tempo anterior, o Carcalaion chegou a liderar o placar, cenário que também não se manteve. O clube paulista assumiu a dianteira do placar parcial nos últimos segundos e terminou o jogo com vitória por 80 a 71.