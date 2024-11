João Paulo Silva e Pedro Gabriel Ponte disputam eleição à presidência do Ceará

Foto: Lorena louise/Especial para O POVO Alvinegro terá eleição na noite de hoje, em Porangabuçu

Após conquistar o acesso à Série A, o futuro do Ceará está novamente em pauta, desta vez no campo político. Hoje, os conselheiros do Vovô votarão para definir a presidência da Diretoria Executiva para o triênio de 2025 a 2027. A disputa será entre as chapas de João Paulo Silva, que concorrerá à reeleição, e Pedro Gabriel Ponte, candidato da oposição.

Como previsto no edital de convocação do Conselho Deliberativo, o pleito será realizado na sede do clube, em Porangabuçu, e terá a primeira convocação às 18h30min, com a segunda às 19 horas.

Ao O POVO, os candidatos comentaram seus objetivos caso estejam à frente do Vovô nos próximos anos, discorreram sobre a montagem do departamento de futebol e se debruçaram sobre o voto do sócio-torcedor nas próximas eleições.

João Paulo Silva será candidato com dois novos vice-presidentes: Ernando Uchoa, ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), e Celso Rodrigues, eleito vice-prefeito de Itaitinga, compõem a chapa "Vozão mais forte". Por sua vez, Pedro Gabriel terá como vices Eduardo Ellery e Paulo Vasconcelos. A chapa de oposição é denominada "Nosso amor faz a diferença".

João Paulo Silva aponta mudanças administrativas e montagem de grupo gestor

O acesso deu forças a João Paulo Silva na tentativa de reeleição, mas o atual mandatário revelou ao O POVO que ainda não vê como um caminho livre.

"Espero que seja uma eleição bem tranquila, pacífica, que a gente exerça realmente a democracia, que o resultado seja respeitado. Não vou dizer que vai ser uma eleição difícil, mas não vai ser fácil. Mesmo com os resultados [acesso à Série A], a gente sabe que hoje o clube está num momento político meio aquecido. Espero que a gente possa continuar à frente do clube por mais três anos", ponderou.

João Paulo prometeu a criação de um grupo gestor, medida acompanhada também pela oposição, que deseja fazer o mesmo. Contudo, os membros escolhidos serão diferentes, a depender de quem vencer as eleições.

O mandatário conta que seu primeiro objetivo será o planejamento direto com o futebol, tendo inclusive já iniciado a negociação com Léo Condé, para que o técnico permaneça no Ceará. Ainda assim, lista que muitos pontos serão debatidos apenas após a votação, como a tentativa pela permanência de Haroldo Martins na diretoria de futebol.

"Primeiramente, vamos iniciar o planejamento do futebol para o ano de 2025, já que a gente vai voltar para a Série A. E, em seguida, fazer algumas mudanças administrativas, como formar um grupo gestor. Teremos que tomar algumas decisões, chamar algumas pessoas do mercado de cada área: comercial, marketing, financeira, jurídica; tudo para fazer um esboço de gestão muito mais profissional", relatou.

Oposição tem apoio de Evandro Leitão e pretende reformular departamento de futebol

A disputa se equilibrou na reta final. Se João Paulo é favorito com o acesso à Série A em mãos, um apoio do prefeito eleito de Fortaleza, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e ex-mandatário do Alvinegro, Evandro Leitão, deixou a eleição mais acirrada.

Ao O POVO, Pedro Gabriel Ponte falou sobre encontro que selou o apoio de Evandro à chapa. O prefeito eleito não se manifestou publicamente sobre o assunto.

"O Evandro apoia nossa candidatura e isso nos honra muito, assim como o Átila Bezerra e o Alexandre Frota, também ex-presidentes do Ceará. Evandro é uma referência, não só pelo legado que deixou no Ceará, mas pela experiência que traz no cenário político e esportivo. Ele acredita que nosso projeto é o único capaz de colocar o clube na rota da modernidade", afirmou.

O candidato discorreu ainda sobre a expectativa para as eleições e discorreu sobre as propostas caso assuma a diretoria executiva do clube.

"Minha expectativa para amanhã [hoje, quinta-feira] é a melhor possível. Encaro essa eleição como um passo importante para o futuro do Ceará, com foco em modernização e transparência. Se eleito, minha prioridade será reestruturar o departamento de futebol, trazendo profissionais capacitados e implementando uma gestão mais técnica e eficiente", finaliza.

Voto dos sócios em pauta

Ambos os candidatos discorreram sobre o direito de voto dos sócios torcedores para as próximas eleições, assunto muito debatido visando a atual eleição, mas que não foi concretizada em meio à crise política.

Como reprovação da proposta do novo estatuto do Ceará em setembro, a emenda do voto dos sócios-torcedores para presidente foi vetada. Ou seja, na eleição executiva deste ano, somente os conselheiros terão participação na decisão.

João Paulo Silva: "Eu vou trabalhar para o voto do sócio-torcedor, assim como já vinha trabalhando. Tem que ser um projeto certo de mudança, trabalhado com todos os conselheiros. Todos que eu escuto estão a favor do sócio votar. A gente pretende colocar em pauta para o próximo ano".

Pedro Gabriel Ponte: "Pretendo dialogar com os conselheiros que divergiram sobre a mudança no estatuto, para compreender os motivos dessas posições e buscar soluções que promovam uma convergência. O objetivo é garantir que esse processo aconteça de forma unificada, ouvindo nossos conselheiros com o objetivo de fortalecer o clube, respeitando todas as partes envolvidas".