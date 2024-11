João Paulo Silva é reeleito presidente do Ceará e segue no cargo até 2027

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 24-01-2024: Presidente do Ceará João Paulo participa da cadeira elétrica do Trem Bala.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

João Paulo Silva seguirá na presidência da diretoria executiva do Ceará até 2027. Em eleição realizada na noite de ontem, no ginásio da sede do clube, em Porangabuçu, o atual mandatário recebeu 166 votos e venceu a disputa contra o candidato da oposição, Pedro Gabriel Ponte, que contou com 123 votos.

Os dois vices de João Paulo no mandato para o próximo triênio serão Ernando Uchoa Sobrinho e Celso Rodrigues, que assumem os postos atualmente ocupados por Carlos Moraes e Alexandre Frota.

O pleito alvinegro teve quase 300 conselheiros presentes para votar — era 337 aptos —, entre eles os ex-mandatários Robinson de Castro e Evandro Leitão, prefeito eleito de Fortaleza. Este foi o maior número de votantes das eleições mais recentes do Alvinegro. Durante a contagem, um dos votos "sumiu": na lista constavam 292 assinaturas, mas 291 cédulas foram contabilizadas na apuração.

Na última eleição do Vovô, em março de 2023, entre os mesmos candidatos, João Paulo Silva venceu Pedro Gabriel por 179 a 47. Desta vez, a diferença foi de 43 votos.

Reeleito, o mandatário tem algumas metas já estipuladas para o novo período da gestão. Entre elas, está a tentativa de permanência do diretor de futebol Haroldo Martins, peça-chave na formação do elenco que conquistou o acesso à Série A da próxima temporada e que declarou que não definiu se seguirá no clube.

Simultaneamente, João Paulo também buscará a manutenção do técnico Léo Condé no comando da equipe. Com conversas em andamento, clube e treinador devem oficializar a prorrogação contratual nos próximos dias.

Outro tema importante para o presidente reeleito tratar é o direito de voto dos sócios-torcedores — barrado em junho e setembro de 2024, em votações de projetos de mudança do estatuto do clube. O assunto é, inclusive, uma das prioridades do mandatário, que também deseja criar um grupo gestor.



"Eu vou trabalhar para o voto do sócio-torcedor, assim como já vinha trabalhando. Tem que ser um projeto certo de mudança, trabalhado com todos os conselheiros. Todos que eu escuto estão a favor do sócio votar. A gente pretende colocar em pauta para o próximo ano", disse João Paulo Silva ao Esportes O POVO antes da votação.



No novo mandato, o dirigente também terá a missão de reduzir os conflitos políticos no clube e no Conselho Deliberativo. Ademais, com o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Vovô tenha um maior alívio no seu setor financeiro.

Com três transfer ban sofridos entre 2023 e 2024 e dívidas com atletas e funcionários, a gestão liderada pelo presidente pode, enfim, equilibrar as contas para ter uma temporada mais sadia em 2025.

No clube desde 2012, tendo entrado por meio do projeto Ceará 2000, do qual foi mandatário por dois biênios, João Paulo foi diretor financeiro do Alvinegro entre 2015 e 2023 na gestão de Robinson de Castro, antes de assumir o maior cargo da diretoria executiva em março do ano passado, após a renúncia do então mandatário.