Lambão projeta final do Brasileiro de Futsal pelo Fortaleza e espera CFO cheio

Foto: Samuel Setubal Lambão é o guardião do gol tricolor nas quadras

OFortaleza Futsal se prepara para a final do Campeonato Brasileiro da modalidade, diante do Apodi-RN, no próximo domingo, 1º, às 9 horas, no Centro de Formação Olímpica. No duelo de ida da decisão, no último dia 17, empate por 3 a 3 em Mossoró (RN). Quem ganhar o duelo na capital cearense, portanto, levanta a taça nacional.

Um dos destaques da equipe tricolor é o experiente goleiro Bruno Lambão, um das contratações feitas no ano de retomada do projeto e que conversou com O POVO às vésperas do duelo da volta frente ao time potiguar.

Lambão fez uma avaliação do ano do Leão, em que dois títulos já foram conquistados. "Foram traçadas várias metas e objetivos e conseguimos chegar em todas as finais. Agora vamos em busca do objetivo maior que é o título brasileiro, o carro-chefe do clube", disse o arqueiro.

Desde o primeiro embate diante do Apodi se passaram mais de dez dias, que serviram de preparação para o Fortaleza. Este período, segundo Lambão, foi importante para tratar de questões físicas, táticas e também psicológicas.

"É um pouco de tudo: parte tática e física. Tínhamos alguns jogadores machucados e conseguimos recuperar todos. O lado mental é muito importante numa decisão, quem conseguir minimizar os erros consegue o título. Temos jogadores acostumados com decisões, mas, para mim, o ponto diferencial será a torcida", avaliou.

A expectativa do elenco tricolor é contar com um CFO lotado para conduzir o clube até a taça inédita. O camisa 1 destacou a importância de poder contar a com a torcida e projetou público recorde.

"Estamos focados, treinando bem, recuperando todo mundo, então temos mais dois dias para trabalhar e corrigir os erros. Vamos ver o maior público da história do CFO, mais de 15 mil pessoas para ser uma linda festa", projetou Lambão.

Força do elenco e disputa pela titularidade

O ano de 2024 marcou a volta do projeto do futsal, que estava encerrado no Fortaleza desde 2022. Após este período, um investimento de mais de R$ 1 milhão foi feito para marcar o retorno à altura.

A direção definiu uma linha de contratação que visava ter, como prioridades, cearenses de destaque, como Nardinho, Rômulo, Valdin e Rafinha. Lambão, um dos desses personagens, enfatizou a força do grupo.

"Nos últimos que eu estou no futsal cearense, é o maior elenco de todos os tempos. Eu nunca tinha visto um investimento tão alto e uma estrutura tão boa como estão nos dando. É como o presidente (Alex Santiago) fala: o escudo do Fortaleza vem na frente, nosso nome vem atrás", pontuou o goleiro.