Lanterna do NBB, Fortaleza Basquete Cearense visita Sesi Franca por reabilitação

Foto: Andrews Clayton/Bauru Basket Norte-americano Ewing tem sido o destaque do Carcalaion

Após duas derrotas consecutivas, o Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra hoje, diante de mais um paulista, desta vez para enfrentar o Sesi Franca, às 20 horas, no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), pela oitava rodada do primeiro turno do NBB. O confronto terá transmissão pelo canal oficial da competição no YouTube, NBB Basquetpass e Jumper Brasil.

O Carcalaion entrou em uma sequência de embates contra rivais de São Paulo a partir da vitória sobre o Paulistano (66 a 49), no último dia 11 e só encerrará o "mini Campeonato Paulista" diante do Pinheiros, em 14 de dezembro. No total, serão oito duelos consecutivos contra times do Estado do Sudeste.

Depois de bater o Paulistano, o Fortaleza BC foi derrotado por São Paulo (80 a 79) e Bauru (80 a 71). A equipe comandada por Flávio Espiga já soma nove reveses em 11 confrontos no NBB — o outro triunfo foi sobre o Caxias do Sul (76 a 68), ainda na estreia.

A campanha ruim coloca o time cearense na última posição (18ª) da competição nacional, tanto por aproveitamento (18,2%) quanto por pontos (13). A Unifacisa-PB tem a mesma pontuação, mas uma vitória a mais com um jogo a menos, enquanto, por aproveitamento, o Mogi está logo acima dos tricolores.

O objetivo, portanto, é de se recuperar em Franca antes de retornar para Fortaleza, onde enfrentará Mogi e São José, nos próximos dias 6 e 9, respectivamente, no Centro de Formação Olímpica. O pivô norte-americano Ewing é o cestinha do Carcalaion no NBB, com média de 14,3 pontos por jogo — ele também tem é o segundo melhor em rebotes.

O armador argentino Orresta lidera em assistências, com média de 5,8 por partida, enquanto o pivô Demétrio é o melhor da equipe em rebotes (média de 6,5). Principal nome do Fortaleza BC, o ala norte-americano Dexter McClanahan segue fora de combate por estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Adversário da vez, o Sesi soma seis vitórias e cinco derrotas em 11 confrontos, o que rendeu 17 pontos (oitavo colocado neste quesito) e 54,5% de aproveitamento (empatado com Pinheiros e Vasco).