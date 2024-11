"O foco principal ainda é a busca pelo título", garante João Ricardo sobre o Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC João Ricardo é o jogador tricolor com mais partidas em 2024

Embora as estatísticas apontem chances remotas de título do Fortaleza na Série A, internamente no clube o pensamento é diferente. Em entrevista coletiva na tarde de ontem, o goleiro João Ricardo reconheceu que a missão é difícil, mas enfatizou que o “foco principal” ainda é a busca pela taça da elite nacional.

“Olha, não adianta a gente ficar iludindo muito. Temos que ser sinceros. O título ficou um pouco distante. É possível? É possível e nós acreditamos. Vamos nos preparar para isso. Temos ainda três confrontos difíceis. O foco principal ainda é a busca pelo título, por mais que as chances sejam remotas, mas iremos lutar por isso. Se não acontecer, vamos brigar pela melhor colocação possível”, ponderou.

De acordo com a projeção feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Tricolor tem 0,15% de probabilidade de terminar o Campeonato Brasileiro como campeão. No atual cenário, o Fortaleza tem três jogos a disputar e oito pontos a menos que o líder Botafogo — que já atuou pela 36ª rodada, ou seja, tem uma partida a mais que o time cearense.

“Não é porque o título está distante que o ano acabou pra gente. Nós, jogadores e comissão técnica, não temos o direito de largar o ano. Uma camisa tão pesada como a do Fortaleza requer jogadores e todos que trabalham aqui se doando e dando o máximo até o último jogo do ano”, ressaltou o camisa 1.

Próximo desafio do Fortaleza será um duelo regional contra o Vitória

Para manter o sonho vivo, o Fortaleza terá que derrotar o Vitória no Barradão, em Salvador (BA). O rival nordestino chega com a confiança elevada para o duelo e tem apenas uma derrota nos últimos sete jogos disputados no certame — recorte em que também conquistou quatro triunfos e dois empates.

Para João Ricardo, o confronto requer atenção máxima, já que o Rubro-Negro vive boa fase, jogará com o apoio da torcida e ainda corre riscos de rebaixamento. Apesar das ressalvas, o arqueiro tricolor deixou claro que o time do Pici tem “plenas condições” de conquistar o resultado positivo.

"O Vitória vem em uma crescente muito grande na competição nos últimos sete ou oito jogos. Foram a Criciúma e buscaram a vitória contra o Criciúma. Foram jogar contra o líder (Botafogo), na casa deles, e buscaram o empate. Estavam ganhando e sofreram um gol contra. Então não adianta achar que vai ser um jogo fácil. Temos que nos conscientizar de que será muito difícil, com eles querendo a vitória para acabar de vez com o fantasma do rebaixamento. Jogo difícil, pegado e competitivo, mas temos plenas condições", concluiu.



Fortaleza nega procura do Bahia, só vende Pochettino se "negociar alto" e discute renovação

Terceiro jogador com mais participações diretas em gols do Fortaleza em 2024, o meia Tomás Pochettino só deixará o Pici na próxima temporada em caso de uma proposta com cifras altas e já tem conversas sobre renovação de contrato. A informação foi confirmada ao O POVO por Alex Santiago, atual presidente do clube e futuro diretor de futebol da SAF.

O jogador argentino tem sido especulado no Bahia para o próximo ano, mas, até o momento, não houve contato do Esquadrão com o Tricolor do Pici — nem sinalização de interesse, nem oferta. O camisa 7 tem contrato até o fim de 2025 com o Leão, que é dono de 80% dos direitos econômicos.

Com mais um ano de vínculo, o Fortaleza se considera seguro diante do eventual assédio de clubes interessados em Pochettino e só aceita vender se "negociar alto". Caso contrário, o meia está nos planos do departamento de futebol para integrar o elenco de Juan Pablo Vojvoda e não há intenção de uma transferência.

O Leão, inclusive, baseia-se no comparativo entre os desempenhos de Pochettino e Cauly na atual temporada. O principal meio-campista ofensivo do Bahia anotou nove gols e deu oito assistências em 59 partidas em 2024. O clube de Salvador comprou o camisa 8 por cerca de R$ 14 milhões em 2023.

Pochettino chegou ao Pici em 2023 e se tornou figura assídua nas escalações de Vojvoda: atuou 70 vezes, marcou seis gols e dez assistências. Para esta temporada, chegou a ser utilizado em função mais recuada, mas se destacou na função de armador e garçom, principalmente no primeiro semestre. Em 57 partidas em 2024, o meia balançou as redes sete vezes e serviu os companheiros em 13 ocasiões.

Com a oscilação de desempenho no recorte mais recente, o camisa 7 acabou perdendo espaço no time titular para o compatriota Emmanuel Martínez. Ainda assim, tem sido utilizado no decorrer dos jogos e deu assistência para Renato Kayzer marcar na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no último dia 9.

Pochettino e Gustavo Martins no jogo Fortaleza x Grêmio, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Curiosamente, o último gol marcado pelo argentino foi na goleada por 4 a 1 sobre o Bahia, em 21 de setembro, no Castelão, pela Série A.

Revelado pelo Boca Juniors, Tomás Pochettino também vestiu as camisas de Defensa y Justicia-ARG, Talleres-ARG, Austin FC-EUA e River Plate-ARG antes de defender o Fortaleza.

Fortaleza discute renovação com Pochettino

Com contrato até o fim do próximo ano, Fortaleza e Pochettino tratam sobre uma extensão do vínculo. O clube entende que ainda tem um prazo suficiente para se proteger do interesse de outras equipes, já que um eventual pré-contrato só poderia ser assinado a partir do meio de 2025.