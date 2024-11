Ceará dá start no planejamento de 2025 após reeleição de João Paulo Silva

Foto: AURÉLIO ALVES Léo Condé tem proposta para renovar com o Alvinegro

O Ceará enfim deu início ao planejamento para a temporada de 2025. Com a Série A de volta ao seu calendário esportivo, o clube de Porangabuçu agora aspira novos objetivos e, para isso, precisará de uma análise minuciosa para montar o elenco.

Pensando nisso, a diretoria iniciou suas primeiras movimentações há alguns dias, mas ainda aguardava o resultado das eleições para a presidência da diretoria executiva. Com o atual presidente, João Paulo Silva, garantido a reeleição na última quinta-feira, 28, os trabalhos nos bastidores começaram a ser intensificados.

Conforme apurou O POVO, o mandatário já formalizou dois dos principais convites que desejava a partir da vitória na eleição: a oferta de renovação ao técnico Léo Condé e a tentativa de permanência do diretor de futebol Haroldo Martins.

Para João Paulo, a dupla foi peça-chave no acesso à Série A. E, por isso, a continuidade de ambos é vista com bons olhos não só pelo presidente, mas por toda a cúpula alvinegra.

Ademais, movimentações para formatação de plantel também foram iniciadas. Em termos de saídas, o Ceará sabe que não contará com boa parte dos atletas que disputaram a Série B, entre eles, o lateral-direito Raí Ramos e o atacante Facundo Castro.

O primeiro, que pertence ao São Paulo, está em negociação para acertar com a Chapecoense visando 2025. Já o segundo, que ficou sem espaço desde a chegada de Léo Condé, não terá o contrato renovado. A dupla não fazia parte dos planos do Vovô para a próxima temporada.

As permanências, por sua vez, também estão sendo trabalhadas. Até agora, dois jogadores que tinham contratos se encerrando no fim deste ano já prorrogaram seus vínculos: Lucas Mugni e Aylon, que tiveram as cláusulas de renovação automática ativadas e vão atuar pelo Vovô na elite nacional.

Outros dois jogadores que se destacaram durante a temporada e interessam ao Ceará são os laterais Rafael Ramos e Matheus Bahia. O português tem uma situação mais "fácil" para permanecer, visto que seu contrato com o Corinthians se encerra em dezembro e ele ficará livre. Todavia, será necessária uma redução salarial para se adequar ao limite alvinegro.

O camisa 79, por sua vez, deve movimentar conversas entre Ceará e Bahia para a tentativa de uma acordo visando a continuidade em Porangabuçu.



Por fim, a diretoria avalia a possibilidade de retorno do meio-campista Vina, que tem passagem marcante pelo clube. O POVO apurou que a cúpula estuda como pode viabilizar a volta do jogador. O ex-camisa 29 do Vovô também não esconde a vontade de defender a camisa alvinegra novamente. Devido ao interesse mútuo, existem contatos iniciais nos bastidores, mas ainda sem avanços.