Ceará deve reformular zaga para 2025 e sonda Alan Empereur, do Cuiabá

Foto: AssCom Dourado Alan Empereur é titular na defesa do Cuiabá

De volta à Série A em 2025, o Ceará já trabalha na montagem do elenco para a próxima temporada e se movimenta no mercado da bola por reforços. O clube de Porangabuçu deve reformular o setor defensivo e fez sondagem pelo zagueiro Alan Empereur, do Cuiabá-MT, apurou O POVO.

O defensor de 30 anos está no Dourado desde 2021 e tem contrato até o fim de 2026, mas, após o rebaixamento da equipe do Mato Grosso para a Série B, ele não deverá ficar para o ano que vem devido ao valor do salário.

O Vovô consultou a situação do camisa 33, tomou conhecimento das condições de uma eventual negociação e, por enquanto, não avançou nas conversas. O perfil experiente de Alan Empereur, com longa trajetória no futebol europeu e titularidade na Série A do Brasileirão por cinco anos consecutivos, é visto com bons olhos.

Empereur é titular absoluto da defesa do Cuiabá e está prestes a completar 150 jogos pelo clube. O zagueiro mineiro fez carreira no futebol italiano antes de retornar ao Brasil: começou na Fiorentina e depois passou por Livorno, Teramo, Salernitana, Calcio Foggia, Bari e Hellas Verona.

Em 2020, foi contratado pelo Palmeiras, mas teve pouco espaço no Verdão em duas temporadas — disputou apenas 26 partidas. Em 2021 foi contratado pelo Cuiabá e virou uma das referências da equipe.

Na atual temporada, aos 30 anos, Alan Empereur atuou 43 vezes: 29 pela Série A, cinco pela Copa Sul-Americana, cinco pelo Campeonato Mato-Grossense, duas pela Copa do Brasil e duas pela Copa Verde.

O POVO apurou que o jovem Douglas Mendes, de 20 anos, também está no radar alvinegro para o ano que vem. Revelado pela Ponte Preta-SP, o defensor pertence ao Red Bull Salzburg, da Áustria, e está emprestado ao Red Bull Bragantino nesta temporada, em que já atuou 28 vezes e marcou dois gols.

O contrato de Douglas Mendes com o Massa Bruta se encerra este mês, e o vínculo com a equipe europeia tem duração até junho de 2028. O zagueiro também foi procurado por outros clubes.

A zaga é um dos setores do elenco alvinegro que deverá passar por reformulação para a disputa da elite do futebol brasileiro. João Pedro Tchoca, que terminou como titular, vai retornar ao Corinthians, enquanto Matheus Felipe, que pertence ao Athletico-PR, deve rumar para o Remo. O ídolo Luiz Otávio, lesionado, está em fim de contrato, e David Ricardo deve receber propostas na janela de transferências.

A posição conta ainda com Gabriel Lacerda, que se machucou após retornar de empréstimo do Sydney FC, da Austrália; Ramon, que conviveu com contusões aos longo de 2024; e o jovem Yago.

Além da zaga, o Ceará também já busca contratações para outras posições: o lateral-direito Elias e o atacante Alesson, ambos do Vila Nova, estão no radar do departamento de futebol para 2025. Além deles, o meia Vina, ídolo do clube e que está no Al Jubail, da Arábia Saudita, também interessa ao Alvinegro.

Números de Alan Empereur pelo Cuiabá