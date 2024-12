Cearense Juliana dos Santos é campeã do Circuito Brasileiro de Surfe 2024

Foto: David Castro / Dream Tour A cearense Juliana dos Santos celebra a conquista do título do Dream Tour 2024

A cearense Juliana dos Santos se sagrou campeã do Dream Tour, o Circuito Brasileiro de Surfe 2024, ontem, em São Conrado (RJ). Embora eliminada ainda na primeira fase da última etapa, sua consistência ao longo da temporada, com duas vitórias nas etapas anteriores, garantiu o título antecipado.

Após a consagração, Juliana expressou gratidão e entusiasmo pelo futuro. "Foi um ano de dificuldades, mas também de vitórias. Dei o meu máximo, como ser humano e como atleta, e estou muito orgulhosa. Deus e o universo retribuíram todo o esforço. Agora sou campeã brasileira, mas é só o começo. Em 2025, vou buscar o bicampeonato com tudo", comemorou.

"É um sonho que se concretiza", vibrou a cearense.

A também cearense Silvana Lima participou da 4ª etapa do Circuito Brasileiro, mas, a exemplo de Juliana, foi eliminada ainda na primeira fase.

Na etapa final do Dream Tour, a campeã foi Tainá Hinckel, que brilhou com as melhores notas do dia e superou Laura Raupp na decisão, marcando 14.33 contra 10.50.

No masculino, Weslley Dantas fechou a temporada com vitória na etapa, encerrando com chave de ouro o último dia de competições, que contou com semifinais e finais emocionantes.