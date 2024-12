Fortaleza bate Apodi na prorrogação e é o primeiro campeão brasileiro de futsal

Foto: Samuel Setubal Tricolor se sagrou campeão diante da torcida

Diante de 10.118 torcedores que lotaram o Centro de Formação Olímpica (CFO), o Fortaleza conquistou o título inédito do Campeonato Brasileiro de Futsal ao vencer o Apodi-RN por 3 a 2, de virada, na grande final realizada na manhã de ontem. Após o empate em 3 a 3 no jogo de ida, a decisão foi marcada pela intensidade, tensão e muita emoção até o último apito.

Sandrinho e André Nem marcaram para o Apodi, enquanto Jé (duas vezes) e Nardinho foram os responsáveis pela festa tricolor.

O duelo começou equilibrado, com ambas as equipes explorando jogadas ofensivas e buscando abrir o placar. O Apodi-RN saiu na frente ao aproveitar uma vantagem numérica pela expulsão de Gigante, que recebeu cartão vermelho por uma falta dura em André Nem. Na jogada seguinte, Sandrinho marcou para os visitantes.

O Fortaleza reagiu rapidamente, retomando a igualdade no marcador cinco minutos antes do fim do primeiro tempo. Em uma jogada construída desde a defesa, Nardinho avançou pela direita e cruzou para Jé, que, no bate-rebate, empurrou para o fundo das redes, inflamando a torcida tricolor. A partida seguiu disputada, com o Apodi buscando o contra-ataque e os jogadores do Fortaleza forçando jogadas em busca da virada.

No segundo tempo, o clima esquentou ainda mais. Com ambas as equipes cientes de que o empate levaria a decisão para os pênaltis, a marcação ficou mais intensa e as faltas se acumularam. Apesar disso, o Fortaleza manteve a pressão e, no fim da partida, Jé novamente aproveitou um vacilo da defesa potiguar na cobrança de escanteio para marcar o segundo gol.

O Apodi passou a pressionar nos minutos finais e ainda conseguiu furar a defesa do tricolor. Faltando apenas 12 segundos para o apito final, André Nem recebeu lindo passe para estufar as redes dos donos da casa e levar a partida para a prorrogação.

No tempo extra, Nardinho aproveitou escapada rápida para recolocar o Fortaleza na frente. Em chute de bico, o camisa 77 mandou no ângulo para marcar o gol decisivo da partida. Na comemoração, ele foi para os braços da torcida celebrar o título inédito de campeão do Campeonato Brasileiro de Futsal.



Esta foi a quinta final disputada pelo Fortaleza na temporada. O clube já havia vencido a Copa Estado e a Copa do Nordeste, ambas contra o São João do Jaguaribe, e ainda tem pela frente os dois jogos da decisão do Campeonato Cearense, com o primeiro confronto marcado para o próximo dia 10.