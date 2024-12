Fortaleza perde para o Vitória no Barradão lotado e deixa o G-4 da Série A

Foto: JHONY PINHO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Tricolor de Lucero voltou a tropeçar na Série A

Em noite de pouca inspiração ofensiva, o Fortaleza acabou derrotado pelo Vitória no Barradão, em Salvador (BA), por 2 a 0, pela 36ª rodada da Série A. Na tarde de hoje, o Leão já segue viagem para Goiânia (GO), onde vai encarar o lanterna e rebaixado Atlético-GO na próxima quarta-feira, 4, às 21h30min.

Embora tenha entrado em campo em uma situação confortável no campeonato, já garantido na fase de grupos da Copa Libertadores de 2025, o Fortaleza ainda tinha outros objetivos a disputar. Entre eles, manter vivo o sonho pelo título do Brasileirão e retomar a terceira colocação — posição que rende cifras milionárias como premiação ao término do torneio, em torno de R$ 43 milhões.

Com a derrota, não atingiu nenhum dos dois propósitos. Matematicamente, o Leão não possui mais chances de alcançar o Botafogo, líder da competição. Na disputa direta com Flamengo (3º) e Internacional (4º) pelo G-4, o time cearense perdeu na rodada e caiu para o quinto lugar, mas ainda com margem segura de seis pontos em relação ao São Paulo (6º).

O Vitória também tinha metas: a de vencer para confirmar a permanência na elite. Na arquibancada, o apoio massivo da torcida, que lotou o Barradão e fez bonita festa, foi um combustível importante para o Rubro-Negro se impor diante do Fortaleza. Assim como em outros momentos neste ano, o Tricolor demonstrou dificuldade em ser propositivo com a posse da bola.

O Rubro-Negro baiano, por outro lado, ao abrir o placar com oito minutos do confronto após erro de Tinga, com gol marcado por Alerrandro, criou um contexto muito confortável na partida do ponto de vista tático. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini recuou as linhas de marcação, deixou a posse com o Fortaleza e passou a jogar nos contra-ataques — estratégia que o Leão do Pici prefere executar.

Mesmo com quase 60% da posse da bola, o time liderado por Vojvoda não acertou nenhuma finalização sequer no gol defendido por Lucas Arcanjo. Pragmático, lento e sem criatividade no setor do meio-campo na construção das jogadas, o Tricolor se viu preso na marcação do Vitória, que continuou sendo mais incisivo, objetivo e perigoso nos momentos em que atacava.

O lance protagonizado por Titi e João Ricardo, aos 36 minutos, sacramentou o mau desempenho do Fortaleza na etapa inicial. Na jogada, o zagueiro recuou para o goleiro, mas a bola tocou em um desnivelamento do campo, subiu e atrapalhou o domínio. Alerrandro novamente aproveitou o rebote e empurrou para os fundos das redes.

Na volta do intervalo, Vojvoda tentou melhorar a articulação da equipe e colocou Calebe no lugar de Hércules. Na prática, considerando também as mudanças posteriores, com as entradas de Martínez e Kervin, nada foi alterado. O Fortaleza seguiu sem criatividade e passou a arriscar cruzamentos de forma exagerada. Foram 44 bolas alçadas na área, sem nenhuma efetividade.

O placar, inclusive, poderia ter virado goleada, não fosse pelas defesas de João Ricardo — e o gol anulado por impedimento de Edu, do Vitória. Com o triunfo, além do Rubro-Negro se garantir na Série A, também confirmou a participação de cinco clubes nordestinos na elite em 2025, algo histórico e inédito para a região.

Vitória 2x0 Fortaleza: ficha técnica

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Edu, Néris e Wagner Leonardo; Raúl Cáceres, Ricardo Ryller (Machado), Willian Oliveira, Matheuzinho (Gustavo Mosquito) (Zé Hugo) e Lucas Esteves; Janderson (Everaldo) e Alerrandro. Téc: Thiago Carpini

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan (Moisés); Matheus Rossetto, Hércules (Calebe) e Pochettino (Martínez); Marinho, Lucero (Kervin Andrade) e Breno Lopes (Yago Pikachu). Téc: Vojvoda

Local: Estádio Barradão, em Salvador-BA

Data: 1º/12/2024

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio-Fifa/GO

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva-Fifa/GO e Leone Carvalho Rocha/GO

Gols: 8 e 36min/1ºT - Alerrandro

Cartões amarelos: Wagner Leonardo, Gustavo Mosquito, Lucas Esteves e Zé Hugo (VIT); Titi, Marinho e Martínez (FOR)

Público e renda: 29.090 presentes/R$ 923.185,00