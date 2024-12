Condé, Haroldo e folha salarial: João Paulo Silva fala sobre planejamento do Ceará

Foto: FÁBIO LIMA João Paulo Silva, presidente do Ceará, participou do programa Esportes do POVO

O Ceará terá uma folha salarial mensal de até R$ 6 milhões e será treinado por Léo Condé na próxima temporada. As informações foram dadas em primeira mão no programa "Esportes do POVO", da rádio O POVO CBN, pelo presidente reeleito do Alvinegro, João Paulo Silva, ontem.

"Vou dar uma informação em primeira mão. A gente renovou, sim, com o Condé. Ele continua com a gente. Fizemos um contrato com ele até dezembro de 2025. Ele está feliz, a gente também. Amanhã (hoje), nós vamos fazer uma reunião para alinhamento de nomes e análise de atletas", afirmou o dirigente.

Respaldado pela diretoria, o comandante alvinegro chegou ao clube em junho deste ano, quando o Vovô ocupava um modesto 11º lugar da Série B, com 16 pontos. Cinco meses depois, encerrou a competição na quarta colocação, com o acesso à elite nacional garantido e prestígio da torcida.

Outro ponto publicado em primeira mão pelo O POVO foi o orçamento do futebol do Vovô na próxima temporada. A cúpula alvinegra já iniciou o planejamento para o próximo ano esportivo e prevê quase o dobro da folha salarial atual.

“Nós estamos terminando a temporada de 2024 com uma folha em torno de R$ 3,5 milhões. A nossa ideia é ter uma majoração e ficar ali em torno de R$ 5,5 a R$ 6 milhões para o início da temporada. A nossa ideia é chegar nesse nível. Até porque, como eu falei, vamos ter também um incremento de novas receitas”, comentou o João Paulo.

Porém, nem tudo está definido ainda em Porangaçu. Isso porque o diretor de futebol, Haroldo Martins, ainda não decidiu se vai seguir no clube para a próxima temporada. Questionado sobre o assunto, João Paulo mostrou otimismo e detalhou a situação.

"O Haroldo tem minha total confiança, é um grande amigo que o Ceará me deu. A gente conversou muito sobre isso e eu falei que ia dar autonomia para o departamento trabalhar. Conversei com o Haroldo, ele está pensando. (Ele) Me explicou o momento dele profissional, é advogado e contador. Eu disse que é merecido ele continuar, fez parte desse trabalho. Acredito que ele vá acabar continuando no próximo ano", disse o presidente.

Integrante importante do departamento de futebol do Vovô, Haroldo teve participação direta na montagem do elenco que conquistou o acesso à Série A. Além dele, a pasta conta com o executivo Lucas Drubscky, o coordenador técnico João Paulo Sanches e o assessor de futebol Ricardinho.

Ainda segundo João Paulo, a pretensão do clube é ter pelo menos 80% do seu elenco principal definido já na reapresentação do time, marcada para o dia 2 de janeiro. Portanto, os próximos dias devem ser marcados por anúncios de contratações, renovações e saídas.

Conforme O POVO apurou, a equipe de Porangabuçu tem interesse nas renovações contratuais dos laterais Matheus Bahia e Rafael Ramos, além de ter sondado o zagueiro Alan Empereur, o lateral-direito Elias e o atacante Alesson.

Por outro lado, saídas também já estão sendo viabilizadas. Raí Ramos, Jean Irmer e Facundo Castro, por exemplo, não seguirão no Ceará para a próxima temporada.