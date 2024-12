Floresta e Ferroviário decidem final da Copa Fares Lopes 2024

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Floresta e Ferroviário vão se enfrentar no PV

A Copa Fares Lopes 2024 conheceu neste fim de semana seus dois finalistas: Floresta e Ferroviário. As equipes se enfrentam pelo jogo de ida já amanhã, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas (PV), enquanto o jogo decisivo será realizado no sábado, 6, às 16 horas, também no PV.

Quem se sagrar campeão terá vaga assegurada na Copa do Brasil de 2025. Até o momento, Ceará, Fortaleza e Maracanã são os representantes cearenses no torneio.

Atual vice-campeão da competição, o Ferroviário chegou à final ao vencer o Atlético-CE por 2 a 0, superando a desvantagem de 1 a 0 no jogo de ida. Durante a fase de grupos, o Ferrão conquistou duas vitórias e empatou uma vez, resultando em sete pontos, encerrando, assim, na liderança do grupo A.

O Tubarão da Barra já levou o torneio em duas oportunidades, nos anos de 2018 e 2020. Caso vença, vai se tornar o maior vencedor da história do torneio estadual. Até o momento, o time está empatado com Horizonte, Icasa e Guarani de Juazeiro, que também levaram o título em duas ocasiões.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro, por sua vez, busca se igualar justamente ao Peixe em números de troféus. O Verdão venceu a Taça Fares Lopes no ano de 2017, superando o Fortaleza em decisão no PV, palco da decisão atual.

A trajetória da agremiação até a final não foi tão tranquila como a do seu oponente. Durante a primeira etapa do campeonato, encerrou em segundo lugar no grupo B, com cinco pontos conquistados. Triunfou apenas uma vez, empatou outras duas partidas e perdeu mais uma.

Garantiu a vaga ao superar o Caucaia por 1 a 0 no jogo de volta — na ida, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

Nesta temporada, Ferroviário e Floresta se enfrentaram em três oportunidades: Campeonato Cearense, Série C e Fares Lopes. O equílibro prevalece. O Lobo levou a melhor no estadual e saiu com o resultado de 3 a 1.

No Brasileiro, o Ferrão bateu o rival pelo placar de 2 a 1. Vale ressaltar que o time coral foi rebaixado à Série D, enquanto o alviverde segue na Terceirona. Já na partida válida pela competição atual, houve empate por 2 a 2, no último dia 21. (Com Victor Barros)