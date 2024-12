Botafogo enfrenta o Internacional com o sonho de conquistar o título do Brasileirão

Foto: Vitor Silva/Botafogo FR Luiz Henrique (à frente) é esperança do gols do Botafogo

Com o sonho do título do Brasileirão com uma rodada de antecedência, o Botafogo-RJ desafia o Internacional-RS nesta quarta-feira, 4, às 21h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Este será o primeiro jogo do time carioca após a conquista inédita da Copa Libertadores.

Com 73 pontos, o Botafogo pode ser campeão caso vença no Sul e o Palmeiras-SP não vença o Cruzeiro-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). O time alvinegro defende uma série de 14 jogos sem derrota no Brasileirão e vem de um triunfo sobre o próprio vice-líder Palmeiras, por 3 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Inter viu o sonho do título acabar com a derrota para o Flamengo por 3 a 2, que derrubou uma série de 16 jogos invicto, a maior na temporada até agora. O time colorado, no entanto, vive grande momento e quer terminar a temporada no lugar mais alto da tabela. Está com 65 pontos, atrás também de Palmeiras (70) e do próprio Flamengo (66). A disputa inclui ainda o Fortaleza, que também tem 65, mas fica atrás pelo saldo de gols.

O time gaúcho leva vantagem no retrospecto diante do Botafogo. Em 70 partidas, foram 28 vitórias, 22 derrotas e 20 empates. No Beira-Rio, venceu cinco dos últimos oito jogos.

Para a partida, o técnico Artur Jorge não contará com o goleiro John, suspenso pelo acúmulo de cartões. Ele também não terá o zagueiro Bastos, lesionado. O angolano, inclusive, ficou de fora da final da Copa Libertadores.

Com isso, Gatito Fernández volta ao gol e Adryelson continua mantido ao lado de Alexander Barboza. De resto, o treinador deve apostar na força máxima do Botafogo para levantar a taça já nesta rodada, sem depender do último jogo, quando vai receber o São Paulo no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

"Temos dois jogos importantes pela frente, contra Internacional e São Paulo. Vamos com foco total, pois queremos o título do Brasileirão. Depois pensamos no que tem mais adiante", disse o técnico Artur Jorge.

Mas todos esperam confirmar o título o mais rápido possível, porque já na outra semana, o Botafogo estreia na Copa Intercontinental diante do Pachuca, do México. Este jogo está marcado para o dia 11, na cidade de Doha, no Catar.

Buscando uma melhor qualificação para garantir uma premiação mais interessante, o Inter promete fechar o ano no seu estádio com um resultado positivo. O técnico Roger Machado indicou que utilizará o que tem de melhor para superar o campeão da América. A exceção pode ser o zagueiro Vitão, que se lesionou diante do Flamengo.

"Queremos colocar o clube na mais alta posição possível. Esperamos casa cheia (contra o Botafogo) porque será importante para acabar o ano em alta. A derrota diante do Flamengo não pode desmerecer a nossa grande campanha de recuperação", afirmou Roger Machado.

Internacional x Botafogo

Internacional - 4-4-2: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Clayton Sampaio e Bernabéi; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Borré. Técnico: Roger Machado.

Botafogo - 4-4-2: Gatito Fernández; Vitinho, Alexander Barboza, Adryelson e Alex Teles; Marlon Freitas, Gregore, Savarino e Almada; Igor Jesus e Luiz Henrique. Técnico: Artur Jorge.

Árbitro - Ramon Abatti Abel (SC).

Horário - 21h30min.

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).