Ferroviário e Floresta fazem jogo de ida da final da Taça Fares Lopes

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC | Kely Pereira/Floresta EC Ferroviário e Floresta também disputam uma vaga na Copa do Brasil 2025

Ferroviário e Floresta protagonizam o primeiro jogo da final da Taça Fares Lopes 2024 nesta quarta-feira, 4, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Além da chance de levantar a taça, as duas equipes visam um título que garante vaga para a Copa do Brasil 2025.

Para chegar à decisão, o Ferroviário foi líder do grupo A com sete pontos. Na semifinal, eliminou o Atlético-CE após vencer o segundo embate por 2 a 0, revertendo a derrota por 1 a 0 na ida.

Referência do Ferroviário no ataque, Ciel comentou sobre a necessidade de entrar focado em um duelo de ida e volta como o da Taça Fares Lopes. "Eu sempre falo pra eles (jogadores) que é preciso ter a mentalidade forte, focada, estar atento em cada jogada, em cada detalhe", disse o camisa 99.

Já o Floresta acumulou cinco pontos e ficou em segundo lugar no grupo B, estando atrás do Caucaia, líder com sete pontos. Na semifinal entre as duas equipes, o Lobo da Vila Manoel Sátiro avançou após empatar a partida de ida por 1 a 1 e vencer o confronto de volta por 1 a 0.

Autor do gol que deu a vaga para a final do torneio local, o zagueiro Wesley, do Floresta, exaltou a classificação do Verdão e projetou o embate na final.

“Feliz por ter chegado na decisão. A equipe do Floresta merecia muito estar nessa final. Conhecemos bem a equipe do Ferroviário, sabemos que tem atletas de qualidade, como o Floresta também tem, então tem tudo para ser uma grande decisão”, pontuou o defensor.

O Tubarão da Barra chega a sua segunda final de Taça Fares Lopes consecutiva e a quarta da sua história. O clube coral foi campeão em 2018 e 2020, além de ter sido vice-campeão em 2023. Já o Verdão da Vila chega para a segunda decisão, tendo sido campeão em 2017.

Agora na final, Ferroviário e Floresta visam também uma vaga para a Copa do Brasil 2025, competição que oferece calendário, visibilidade e, principalmente, arrecadação de verbas na próxima temporada. No Estado, três clubes já possuem participação garantida na competição nacional do ano que vem: Ceará, Fortaleza e Maracanã.

Finalistas do Campeonato Cearense 2024, o Vovô e o Leão asseguraram suas classificações para a Copa do Brasil via Estadual. Com a conquista da Copa do Nordeste por parte do Tricolor do Pici — o que coloca a equipe diretamente na terceira fase da CDB —, o Azulão herdou a vaga via Manjadinho deixada pelo Fortaleza por ser o terceiro melhor da edição 2024 do certame.

Após o duelo desta quarta-feira, 4, o Tubarão da Barra e o Lobo da Vila entram novamente em campo no sábado, 7, às 16 horas, também no estádio Presidente Vargas, para decidir o segundo jogo da final e decretar o campeão da Taça Fares Lopes.