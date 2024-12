Fortaleza visita o já rebaixado Atlético-GO querendo retomar a 3ª posição da Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Destaque do time, Brítez deve voltar ao time titular

Lições aprendidas e página virada. O Fortaleza deixou para trás a derrota para o Vitória-BA no último final de semana — resultado que gerou cobranças públicas de Vojvoda ao elenco devido à má atuação —, e tem foco total no Atlético-GO, adversário que enfrenta nesta quarta-feira, 4, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 21h30min, pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o revés sofrido em Salvador (BA), o Leão deixou o G-4 e caiu para a quinta colocação — o clube, vale ressaltar, já está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025, graças aos títulos de Botafogo-RJ (Libertadores) e Flamengo-RJ (Copa do Brasil). Assim, o objetivo do Tricolor nos dois jogos finais do campeonato envolve buscar a melhor posição possível, o que representa uma maior cota de premiação e também a possibilidade de estabelecer um novo recorde dentro do futebol nordestino.

Esse recorde pertence ao próprio Fortaleza, da campanha de 2021, quando terminou a elite nacional na quarta colocação. No atual cenário, a equipe comandada por Vojvoda tem 65 pontos, mesma pontuação do Internacional (4º), que leva vantagem no saldo de gols pelo critério de desempate, e um a menos que o Flamengo (3º). Assim, o Leão pode retomar a terceira posição caso vença o Dragão, mas depende de tropeços do Colorado e do Rubro-Negro.

O elenco do Atlético-GO, por outro lado, não tem mais nenhum propósito na elite nacional, a não ser defender a honra da camisa. Lanterna do torneio, com apenas 27 pontos somados e seis vitórias conquistadas em 36 partidas, a equipe de Goiânia foi matematicamente rebaixada à Série B na 35ª rodada, quando perdeu para o Palmeiras em casa por 1 a 0. Pode, no máximo, ultrapassar o também relegado Cuiabá-MT, que tem 30 e encara o ameaçado Fluminense-RJ.

Além do contexto complicado, o Dragão não vence há quatro jogos no Brasileirão, período em que sofreu duas derrotas e empatou duas vezes. Para piorar, o Rubro-Negro também não possui um histórico favorável contra o Fortaleza atuando como mandante: foram seis duelos nesta condição, com três vitórias do Leão, um empate e apenas dois triunfos rubro-negros.

Para a partida, o técnico Anderson Gomes terá um desfalque de peso. Luiz Fernando, artilheiro do clube na temporada, está suspenso. O atacante foi expulso na rodada passada, no empate em 2 a 2 contra o Vasco da Gama-RJ — jogo em que marcou os dois gols do time goiano — e está fora do duelo contra o Tricolor do Pici. Além dele, o meia Jorginho, lesionado, é outra ausência.

Pelo lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem três desfalques e duas dúvidas. O zagueiro Titi, suspenso, e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meia Pedro Augusto, lesionados, não estarão à disposição para a partida. Já Yago Pikachu e Renato Kayzer, que sentiram dores no último fim de semana, serão reavaliados pelo departamento médico.

Atlético-GO x Fortaleza: ficha técnica

Atlético-GO

4-4-2: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Rhaldney e Shaylon; Janderson e Derek. Téc: Anderson Gomes.



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Eros Mancuso; Hércules, Rossetto e Martínez; Moisés, Lucero e Marinho. Téc: Vojvoda.

​

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 4/12/2024

Horário: 21h30min (de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande/PR

Assistentes: Neuza Inês Back/SP (Fifa) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos/BA

VAR: Rodrigo Guarizo/SP (VAR-Fifa)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Globo e Premiere