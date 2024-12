Botafogo vence o Inter por 1 a 0 e fica a um empate do título Brasileiro

Foto: Vitor Silva / Botafogo F. R. Lance do gol de Savarino, que deixa o Botafogo a um empate da taça

Entre as seis combinações de resultados possíveis nos confrontos de Botafogo-RJ e Palmeiras na rodada final da Série A do Campeonato Brasileiro, no domingo, cinco dão título ao time carioca.

Isto porque ontem, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o recém coroado campeão da Copa Libertadores cumpriu sua missão e venceu o Internacional-RS por 1 a 0, com belo gol de Savarino. A taça só não veio por antecipação porque o jovem Estêvão marcou um golaço no fim de Cruzeiro-MG x Palmeiras, conquistando uma virada no Mineirão e deixando o Verdão com chance de título.

Assim, se o Botafogo vencer ou empatar com o São Paulo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), ele já garante o segundo título em pouco mais de uma semana. O Fogo fica com a taça também em caso de tropeço do Palmeiras contra o Fluminense-RJ, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Ao Verdão, resta vencer e torcer para o rival derrotar o atual líder da Série A. Ambos os jogos serão no domingo, 8, às 16 horas.

O Botafogo abriu o placar em Porto Alegre com apenas quatro minutos de partida. Em cobrança de escanteio de Almada, Savarino acertou um belo chute de primeira. Rochet se esticou para fazer a defesa, mas não evitou o gol do time carioca.

A vantagem dos visitantes obrigou o Inter a buscar o ataque e a partida ganhou em intensidade. Bruno Tabata deu a resposta que a torcida gaúcha queria e obrigou Gatito Fernandez a difícil defesa. Mais tarde, foi a vez de Enner Valência carimbar a trave dos cariocas

Com o time bem postado, o Botafogo apostou na estratégia de dar a bola para o Inter e não se apavorou com o maior volume de jogo do rival. Congestionando o meio-campo e buscando velocidade na transição da defesa para o ataque, o time do técnico Artur Jorge conseguiu controlar a pressão dos anfitriões e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo com certa tranquilidade.

O resultado de momento, empate do Palmeiras com o Cruzeiro em Belo Horizonte combinado com o triunfo parcial de 1 a 0 em Porto Alegre, já dava o título de forma antecipada.

Na volta para o segundo tempo, o Inter voltou com tudo e Bruno Henrique perdeu a chance do empate ao pegar de frente uma bola na entrada da área. O tiro raspou o travessão de Gatito Fernández aos dois minutos.

Na sequência, um gol feito pelo Cruzeiro em cima do Palmeiras deu ainda mais tranquilidade à equipe de Artur Jorge, enquanto os reservas comemoraram no banco, em campo, o Botafogo deixou o Inter atacar e fortaleceu ainda mais seu esquema defensivo.

O empate do Palmeiras em Minas, somado à pressão imposta pelo Inter no Beira Rio tornou o jogo tenso. A partida virou um ataque contra defesa e o técnico Roger Machado aumentou ainda mais a força ofensiva gaúcha com a entrada de Vanderson no lugar de Tabata.

A mudança, apesar de manter o Inter no ataque, na prática pouco adiantou. No entanto, o gol marcado pelo palmeirense Estêvão mudou todo o cenário, levou a definição do título para a última rodada aumentando a emoção do Campeonato Brasileiro. (Com Agência Estado)