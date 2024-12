Sem inspiração, Fortaleza perde de virada para o Atlético-GO e segue fora do G-4

Foto: HEBER GOMES/ESTADÃO CONTEÚDO GO - BRASILEIRO A 2024, ATLÉTICO-GO X FORTALEZA - ESPORTES - GO - GOIANIA - 04/12/2024 - BRASILEIRO A 2024, ATLÉTICO-GO X FORTALEZA - Baralhas jogador do Atlético-GO disputa lance com Marinho jogador do Fortaleza durante partida no estádio Antônio Accioly pelo campeonato Brasileiro A 2024. 04/12/2024 - Foto: HEBER GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Em mais uma noite de atuação ruim, o Fortaleza foi derrotado pelo Atlético-GO por 3 a 1, de virada, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão não tem mais chances de terminar o torneio na terceira colocação e, assim, pode no máximo igualar campanha de 2021, quando foi o quarto colocado — naquela que é a melhor classificação de um nordestino na elite por pontos corridos.



Os primeiros 15 minutos do Fortaleza foram avassaladores. A bronca do técnico Juan Pablo Vojvoda pela atuação no último final de semana, contra o Vitória-BA, dava indícios de que tinha surtido efeito. Mais combativo, intenso e dinâmico, o Leão encurralou o Dragão e fez um gol logo cedo, com Tomás Cardona, de cabeça, após assistência de Marinho em cobrança de falta. O tento fez jus ao bom momento do time cearense no jogo.



Três minutos depois, Lucero finalizou da entrada da área e a bola bateu na mão do zagueiro Alix Vinicius — que tem passagem pelas categorias de base do Tricolor. Penalidade assinalada e o próprio centroavante assumiu para si a responsabilidade da batida na marca de cal. Era a chance do camisa 9 dar fim ao longo jejum de 15 jogos sem balançar as redes, mas o goleiro Ronaldo impediu, em ótima defesa.



A partir daí, o Fortaleza se perdeu na partida e voltou a exibir tudo aquilo que Vojvoda havia criticado dias antes: excessivamente recuado, sem alternativas ofensivas e com muitas falhas no encaixe de marcação. Em contraponto, o Dragão cresceu de rendimento no duelo e, aos 20 minutos, empatou com belo gol de Derek. Só não virou o placar aos 23 porque João Ricardo fez um “milagre”.



Sem conseguir construir com a bola no pé e sendo pressionado pelo Atlético-GO em seu campo de defesa, o Fortaleza limitou-se às bolas longas na busca por Marinho ou Lucero. Na maior parte das tentativas, a estratégia não surtiu efeito. A equipe cearense voltou a mergulhar no pragmatismo, enquanto o clube goiano, já rebaixado e sem nenhuma pretensão no torneio, parecia ter objetivos — nem que fosse deixar a lanterna.



Na volta para o segundo tempo, Vojvoda tentou resolver o problema da falta de criatividade do Leão e colocou Kervin Andrade no lugar de Matheus Rossetto. Posteriormente, ainda tirou Marinho e Moisés para as entradas de Yago Pikachu e Breno Lopes, mudanças que também tinham o objetivo de revigorar o sistema ofensivo. As mexidas não funcionaram.



O desempenho do escrete vermelho-azul-e-branco seguiu ruim, enquanto o Atlético-GO, mais organizado, objetivo e incisivo, se mantinha superior. Em alguns momentos, o Dragão montou uma “blitz” na área tricolor. Entre os bates-rebates de bolas, cruzamentos e finalizações do Rubro-Negro, o Leão se segurou e tentou evitar a virada. Com a bola no pé, os comandados de Vojvoda nada produziam.



Sem demonstrar resistência e sob tamanha pressão, o Fortaleza cedeu e o Atlético-GO conseguiu tomar a frente do placar. Aos 33 minutos, após cruzamento, Janderson surgiu entre os defensores do Leão, aproveitou a desatenção geral, e cabeceou para as redes. O atacante, ironicamente, pertence ao rival Ceará e está emprestado ao Dragão.



O ultimato veio com o belo gol de Alejo Cruz — melhor em campo, responsável também por duas assistências —, aos 39 minutos.

Segunda derrota seguida do Fortaleza, que vai para o último jogo, com expectativa de Arena Castelão lotada, para um confronto direto com o Internacional pela quarta colocação da Série A, no último jogo da temporada.

Atlético-GO 3x1 Fortaleza: ficha técnica



Atlético-GO

4-4-2: Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho), Adriano Martins, Alix Vinicius e Guilherme Romão; Roni (Gonzalo Freitas), Baralhas (Janderson), Rhaldney e Shaylon; Alejo Cruz (Lacava) e Derek (Hurtado). Téc: Anderson Gomes.



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona (Felipe Jonatan) e Eros Mancuso; Hércules, Rossetto (Kervin Andrade) e Martínez (Pochettino); Moisés (Breno Lopes), Lucero e Marinho (Yago Pikachu). Téc: Vojvoda.



Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 4/12/2024

Horário: 21h30min (de Brasília)

Árbitro: Lucas Casagrande/PR

Assistentes: Neuza Inês Back/SP (Fifa) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos/BA

VAR: Rodrigo Guarizo/SP (VAR-Fifa)

Gols: Tomás Cardona (11’ 1T), Derek (20’ 1T), Janderson (33’ 2T) e Alejo Cruz (39’ 2T)

Cartões amarelos: Alix Vinicius, Baralhas e Roni (Atlético-GO); Tomás Cardona (Fortaleza)