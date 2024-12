Ceará acerta com primeiro reforço e segue ativo no mercado da bola

Foto: André Oito/Operário Ferroviário Willian Machado jogou a Série B pelo Operário-PR

O Ceará acertou com seu primeiro reforço para a temporada de 2025, quando voltará a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Willian Machado, destaque do Operário-PR em 2024. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN.

Conforme a apuração, o tempo de contrato firmado entre as partes é de dois anos. Para acertar com o defensor, o Alvinegro de Porangabuçu venceu a concorrência de Atlético-MG, Mirassol-SP e Coritiba-PR, que também abriram conversas com o estafe do atleta.

Ao todo, Willian disputou 48 partidas pelo Operário neste ano, marcando dois gols e contribuindo com uma assistência. Capitão em parte dos duelos, o camisa 4 era considerado um dos líderes do elenco e jogador da confiança de Rafael Guanaes, que está rumou para o Atlético-GO nesta semana.



No clube paranaense desde 2022, o zagueiro somou 102 jogos com a camisa do Fantasma. Acertado com o Vovô, ele terá sua segunda experiência no futebol cearense. Isso porque em 2020 defendeu as cores do Ferroviário em 29 partidas, com um gol marcado.

Além do defensor, o Vovô também pode acertar outra contratação nos próximos dias. O Esportes O POVO apurou que o clube tem conversas avançadas com o Vila Nova-GO para a contratação do atacante Alesson.

Atualmente, as diretorias dos clubes discutem detalhes para a possível transferência. Principal destaque do Tigre na Série B, o jogador entrou no radar do clube alvinegro nas semanas mais recentes. Na negociação, é possível que haja uma compensação financeira ao Colorado, que tem contrato com o camisa 11 até o fim de 2025.

Em 2024, Alesson registrou 20 gols e 10 assistências em 56 jogos pelo time goiano, sendo artilheiro máximo da equipe. Ele é cria das categorias de base do Paraná e rodou por clubes como Ponte Preta-SP, Cruzeiro-MG e Bahia, antes de vestir a camisa do Vila.

O Esportes O POVO apurou ainda que o time cearense sondou o zagueiro Éder Graminho, que está de saída do América-MG. Conforme fontes, a cúpula alvinegra procurou o estafe do jogador para saber as condições de uma possível contratação e avalia entrar na disputa pelo defensor.

O jogador de 29 anos, titular do Coelho nas últimas três temporadas, não terá seu vínculo renovado no clube mineiro. Com isso, entrou no radar do departamento de futebol Vovô, que vê a experiência do camisa 33 na elite do futebol nacional com bons olhos.

Em reunião realizada nesta semana, a diretoria do Ceará decidiu que o clube deve fazer entre 14 e 16 contratações para o início do ano. Com a meta de montar um plantel de 30 jogadores, as novas peças vão corresponder a 50% do elenco.