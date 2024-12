Esgotamento ou falta de ambição? O Fortaleza em linha tênue na reta final da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Atacante Lucero perdeu pênalti na partida contra o Atlético-GO

A derrota do Fortaleza nessa quarta-feira para o lanterna Atlético-GO, time este que está rebaixado à Série B desde a 35ª rodada, teve um roteiro semelhante ao revés sofrido para o Vitória-BA, jogo anterior. Em ambos os confrontos, o Tricolor se mostrou apático, pragmático e sem a atitude necessária para vencer, postura bem distante do que a equipe protagonizou em outros momentos da Série A.

A falta de ímpeto nos dois jogos chamou a atenção de forma negativa entre os torcedores e no próprio Juan Pablo Vojvoda, técnico do time. Afinal, não eram meros confrontos para cumprir tabela. O Tricolor ainda tinha importantes objetivos na competição, incluindo a possibilidade de estabelecer a melhor nova campanha em colocação da história do futebol nordestino e conquistar uma maior premiação.

O questionamento acerca da ausência de ambição do elenco neste pequeno recorte da competição, porém, de grande relevância, gera debates. Vojvoda, que havia criticado publicamente a atuação do time após a derrota para o Vitória, quando cobrou “outra mentalidade”, voltou a falar sobre o tema, desta vez em Goiânia (GO).

"Temos que reconhecer que fizemos um jogo que não esperávamos. Aconteceu o mesmo contra o Vitória. (Preciso) Proteger os meus jogadores também, proteger pelo ano que eles fizeram, que conseguiram o objetivo de entrar na fase de grupos da Libertadores. É um momento em que dois jogos e derrotas não são normais para nós e para este ano", detalhou o argentino, que não deixou de criticar a atuação, mas optou por blindar o plantel.

As expectativas dos torcedores crescem, ano após ano, porque o Fortaleza as faz crescerem. As campanhas históricas, títulos e participações constantes em torneios continentais elevam o patamar do clube, feitos que trazem consigo anseios maiores. Conquistar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025 não pode ser tratado como suficiente quando há chance de ir além.

"Na minha avaliação, o Fortaleza foi descuidado na temporada em momentos importantes. Nas outras competições, teve jogos ruins a ponto de deixar uma sensação de que poderia ir mais longe. O mesmo acontece na reta final da Série A. A queda acentuada de performance quase custou o título da Copa do Nordeste e nos últimos jogos do Brasileirão a postura em campo foi inadmissível", analisou Thiago Minhoca, comentarista da Rádio O POVO CBN.

E é por isso o sentimento tão forte de frustração externado por tricolores após duas exibições tão ruins, de um time que esteve, na maior parte da competição, brigando ponto a ponto pelo título com Botafogo e Palmeiras. Em paralelo, é preciso ponderar e botar na balança, também, o contexto geral. A temporada como um todo, por si só, foi muito desgastante.

Talvez não tenha sido falta de ambição dos jogadores, e sim o esgotamento mental e físico após tanto esforço no ano. Na despedida de 2024, o Leão terá a chance de, diante da torcida, que deve encher a Arena Castelão, encerrar a ótima campanha no Brasileirão em alto nível. Se vencer o Internacional, neste domingo, às 16 horas, garante o quarto lugar, posição que nenhum outro clube do Nordeste conseguiu nos pontos corridos, somente o próprio Fortaleza, em 2021.