Ceará fica próximo de renovar com Richardson e mira manutenção de destaques

Foto: AURÉLIO ALVES Richardson começou entre os 11 iniciais, na vaga que costuma ficar com o volante De Lucca

Focado na montagem do elenco para 2025, o Ceará encaminhou a renovação contratual com o volante Richardson, apurou o Esportes O POVO. O jogador, que é um dos líderes do plantel e deve prorrogar seu vínculo com o clube por mais duas temporadas — o atual vai até o próximo dia 31.

Aos 33 anos, o camisa 26 foi um dos destaques do time alvinegro na arrancada para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Peça-chave no meio-campo ao lado de Lourenço e Lucas Mugni, ele ganhou a confiança do técnico Léo Condé e agora ajusta os últimos detalhes para acertar sua permanência em Porangabuçu.

“Eu estava aqui dois anos atrás também, quando a gente foi rebaixado. E poder dar essa volta por cima, não só dentro do clube, por tudo que aconteceu no ano passado, um ano difícil, poder conquistar isso hoje é marcante. Não tenho explicação nesse momento para poder falar [...] Particularmente muito feliz de botar o nome na história do clube”, declarou o meio-campista após o acesso do clube em novembro.

Neste ano, Richardson disputou 40 jogos e marcou um gol, além de contribuir com duas assistências. Identificado com o Vovô, o atleta, que retornou ao clube em 2022 após experiência no futebol asiático, está na sua segunda passagem pela equipe na carreira.

Anteriormente, ele havia defendido o Ceará entre 2016 e 2018. Ao todo, soma 277 partidas e títulos importantes com a camisa alvinegra, como Campeonato Cearense (2017, 2018 e 2024) e Copa do Nordeste (2023).

Além do volante, a diretoria do Vovô também tem interesse nas permanências de outras peças. Entre eles, estão os laterais Rafael Ramos e Matheus Bahia. O primeiro, por sinal, tem situação mais viável. Isso porque o vínculo com o Corinthians-SP, seu ex-time, termina neste mês, liberando o atleta para assinar com o Ceará em definitivo.

Já no caso do segundo é preciso que o Alvinegro convença o Bahia, clube que detém os direitos econômicos do jogador, a realizar uma nova liberação, seja em definitivo ou por empréstimo. De toda forma, ambos os atletas também sinalizaram intenção de permanecer em solo cearense.

Até o momento, o Ceará acertou as renovações de Mugni e Aylon e fechou a contratação do zagueiro Willian Machado, do Operário-PR. O defensor, que é o primeiro reforço do time para 2025, assinou contrato de duas temporadas. O clube confirmou a informação, dada em primeira mão pelo Esportes O POVO e pelo jornalista Sérgio Ponte, da rádio O POVO CBN.

Em 2025, a equipe de Porangabuçu disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro. (Com Lucas Mota)