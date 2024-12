Floresta e Ferroviário decidem título da Taça Fares Lopes

Foto: Leandro Leite/Floresta EC Na ida, o Floresta venceu o Ferroviário por 2 a 0

A Taça Fares Lopes ganhará um novo lar neste sábado, 6. Às 16 horas, Floresta e Ferroviário irão entrar em campo no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, para decidir quem fatura o título estadual e, de quebra, a vaga remanescente do Estado para a Copa do Brasil 2025.

A partida é válida pela volta da final do certame local. No primeiro embate, realizado na última quarta, o Lobo da Vila Manuel Sátiro levou a melhor ante o Tubarão da Barra. Também no PV, a equipe comandada por Raimundo Wagner venceu por 2 a 0, com gols anotados pelos dois atacantes do clube: Andrew e Diogo Mourão.

O Ferroviário vai em busca de evitar o segundo vice consecutivo, já que na Taça Fares Lopes de 2023, o grupo coral viu o Iguatu conquistar a virada no segundo jogo e faturar o troféu nos pênaltis por 8 a 7. Para isso, o técnico do Tubarão, Marcelo Vilar, crê em uma grande doação do escrete coral em campo, mesmo sabendo da dificuldade pela desvantagem.

"Ficou mais difícil, mas acreditamos no nosso potencial e vamos buscar o resultado na segunda partida. Vamos trabalhar o lado psicológico, mostrar que temos capacidade de criar de novo e esperar mais esmero na finalização para que possamos fazer o gol", ressaltou ele logo após o revés do primeiro jogo, que ele batizou de "primeiro tempo da decisão".

No segundo tempo — ou segundo jogo —, ele deu a entender que manterá a base do revés pelo alto número de chances de gol criadas pelo time, mesmo confessando que a estratégia de ir para campo com uma equipe reativa tenha surgido mais efeito para o adversário.

Do outro lado do campo, às vésperas do jogo, o treinador do Verdão da Vila, Raimundo Wagner, não falou ou deu sinais sobre escalações, mas ressaltou que o clube não pretende se acomodar com a primeira vitória e irá em busca de mais um triunfo para fechar bem o torneio.

"Um confronto extremamente difícil. Fizemos um bom (primeiro) jogo dentro da nossa perspectiva, pois (é) um adversário difícil, grande, mas vamos buscar o título. Sabemos da vantagem, mas não vamos sentar em cima dela. Precisamos buscar um gol em qualquer momento do jogo para sairmos com esse título", frisou ele.

Cada equipe chega com um diferente histórico para esta final. Mandante do jogo, o Floresta somou três vitórias, três empates e uma derrota em sete jogos disputados, com oito gols feitos e seis tomados. Já o Ferroviário, que terá de vencer por três gols para liquidar a fatura no tempo regulamentar, contabiliza três vitórias, um empate e duas derrotas — uma na semifinal e outra na primeira final — em seis jogos, com oito tentos feitos e cinco tomados.