Fortaleza Basquete Cearense bate Mogi e deixa a lanterna do NBB 2024/2025

Foto: Carlos Roosewelt/ FBC Renan, o camisa 44, foi o destaque do Fortaleza Basquete Cearense contra o Mogi das Cruzes

O horário atípico, 11 horas da manhã desta sexta-feira, 6, parece ter ajudado o Fortaleza Basquete Cearense a reencontrar o rumo. Em partida realizada no ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), o Carcalaion venceu o Mogi das Cruzes Basquete por 76 a 69 e chegou ao terceiro triunfo em 13 partidas na temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB).

Com o resultado, o Fortaleza BC deixou a lanterna da maior competição do basquete nacional. O fona da tabela agora é o Caxias, que tem retrospecto igual, mas perdeu o confronto direto, na estreia de ambas as equipes na temporada.

Ainda assim, o torneio da equipe treinada por Flávio Espiga tem sido decepcionante, em vista de que o Carcalaion chegou às quartas de final da competição na temporada passada. Ressalte-se, porém, que o melhor jogador do time, o ala Dexter McClanahan, está fora da equipe desde o segundo jogo do NBB 2024/2025, quando se contundiu.

Contra o Mogi, o Fortaleza BC conseguiu dominar a partida quase inteira, mas teve dificuldade para abrir uma margem confortável no placar. O segundo tempo, por exemplo, foi todo com o Carcalaion acima, mas a maior vantagem foi de apenas 9 pontos. E a três minutos do fim, os visitantes chegaram a encostar, antes da partida virar um show de erros de ambas as equipes. Melhor para os cearenses.

O destaque individual da partida foi o pivô Renan, que não só foi o cestinha do jogo, com 25 pontos, como o maior reboteiro, com 7, e maior bloqueador, com 2 tocos. Anderson (12) e Ewing (10) também atingiram dígitos duplos na pontuação para o Carcalaion. Do lado paulista, o maior pontuador foi Menca, com 16.

Para vencer o Mogi, o Fortaleza BC contou com um excepcional percentual de acerto dos arremessos de dois pontos: 61,2%, contra 51,8% do rival. Renan, por exemplo, tentou quatro chutes e acertou todos. A bola de três, porém, segue um calcanhar de Aquiles, com uma taxa de conversão pífia de 25% — ainda assim o pivô titular foi bem, com três acertos em oito tentativas).

Atual 17º colocado do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense volta a quadra já nesta segunda-feira, 9. O desafio será contra o São José, 10º colocado da tabela. A partida está marcada para as 19h30min, novamente na Arena CFO. Será a última partida do Carcalaion em casa no ano, já que todas as demais de dezembro serão como visitante.