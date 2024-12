Na despedida de 2024, Fortaleza busca estabelecer novos recordes do Nordeste na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Fortaleza, de Vojvoda, tem chance de encerrar Série A invicto em casa

Além da possibilidade de repetir o feito da campanha de 2021 e terminar o Brasileirão na quarta colocação —a melhor posição de um time nordestino na história dos pontos corridos da elite nacional —, o Fortaleza tem alguns outros simbólicos objetivos em jogo diante do Internacional amanhã, às 16 horas, na Arena Castelão, que deve estar lotada para a última exibição do clube tricolor na temporada.

Entre as possibilidades, o Leão do Pici pode se tornar a primeira equipe do Nordeste e a quarta do Brasil a concluir a Série A invicto como mandante. Este difícil feito só foi alcançado, nos pontos corridos, por três clubes: Flamengo (2019), Atlético-MG (2012) e Grêmio (2009). Na atual edição do certame, os comandados do técnico Vojvoda possuem o melhor desempenho atuando em casa, com 13 vitórias e cinco empates.

Além disso, o escrete vermelho-azul-e-branco pode estabelecer a maior pontuação do futebol nordestino como mandante na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na campanha que protagoniza, o Tricolor conquistou 44 pontos em casa, mesmo número que o Sport-PE obteve em 2015 atuando no Recife (PE). Ou seja, um empate ou uma vitória sobre o Internacional é o suficiente para ultrapassar o rival interestadual.

Outro detalhe interessante é que, também no âmbito regional e novamente em disputa com o Sport, o Fortaleza tem a chance de se consolidar como a equipe do Nordeste com menos derrotas sofridas na era dos pontos corridos, tendo perdido apenas oito vezes ao longo da competição. O Leão da Ilha sofreu nove reveses em 2015 — na pior das hipóteses, o Tricolor iguala o Rubro-Negro.

São marcas que, se alcançadas, precisam ser valorizadas. O processo de se consolidar nacionalmente parte, primeiro, em se tornar referência em sua região, algo que o Fortaleza tem construído ano após ano.

A depender do histórico recente de confrontos entre Fortaleza e Internacional na capital cearense, é possível que a torcida tricolor crie boas expectativas em relação aos recordes — mas não passa disso, já que os números não entram em campo e só servem para dar um parâmetro. Afinal, a última derrota do Leão para o Colorado como mandante ocorreu em 2019.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

O revés em questão aconteceu na 15ª rodada da Série A daquele ano, quando o clube gaúcho venceu por 1 a 0. De lá para cá, entretanto, o Fortaleza manteve-se soberano e venceu os três encontros seguintes, todos pelo Brasileirão, nas edições de 2020 (1 a 0), 2021 (com goleada por 5 a 1) e 2022 (3 a 0). No ano passado, o duelo terminou empatado em 1 a 1.

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não terá o zagueiro Kuscevic à disposição. O chileno, titular absoluto do time do argentino, completou a série de três cartões amarelos e está suspenso. Por outro lado, para reforçar o sistema defensivo, há o retorno de Titi, que vinha atuando no time principal até a rodada passada, quando ficou de fora também por suspensão.

Outros três jogadores entregues ao departamento médico não devem ser relacionados para o duelo: Pedro Augusto (pubalgia), Bruno Pacheco (tendinite patelar) e Renato Kayzer (contratura muscular na coxa direita).