Ceará busca renovação com Rafael Ramos e vê David Ricardo na mira do Vasco

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Lateral-direito Rafael Ramos foi titular em 16 dos últimos 17 jogos do Ceará

Bastante ativo no mercado da bola, o Ceará segue no processo de formatação do seu elenco para a temporada 2025. Além dos reforços que chegarão, a diretoria também trabalha na manutenção de jogadores bem avaliados durante a Série B deste ano. Entre eles, está o lateral-direito português Rafael Ramos.



Conforme apurou o Esportes O POVO, o time alvinegro vai formalizar uma proposta de renovação contratual ao lateral-direito nos próximos dias. O jogador faz parte dos planos do clube alvinegro para a próxima temporada e também manifestou interesse em permanecer em Porangabuçu.

Internamente, a cúpula vê a situação como "tranquila", visto que o atleta ficará sem contrato em dezembro — ele rescindiu com o Corinthians-SP antes de chegar ao Vovô em fevereiro deste ano. A ideia inicial é que o novo vínculo seja de um ano.

O interesse do Alvinegro na continuidade do camisa 6 já havia sido antecipado em primeira mão pelo Esportes O POVO, ainda em novembro. A tendência é que as partes cheguem a um acordo para a sequência da parceria.

Um dos destaques na campanha do acesso à Série A, Rafael Ramos virou titular do Ceará desde a chegada do técnico Léo Condé, em junho. Ao todo, ele disputou 31 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

Se a permanência de Rafael é praticamente certa, a do companheiro de defesa, David Ricardo, é uma incógnita. Isso porque o Vasco, interessado em contar com o futebol do zagueiro, realizou contatos para ter ciência dos valores e opções de negócio. No entanto, o Esportes O POVO apurou que o clube carioca ainda não apresentou proposta ao Vovô para negociação dos termos.

Nos bastidores, o Ceará entende que uma venda do jogador de 21 anos é tratada como "iminente", mas mantém cautela para realizar uma transação que agrade aos cofres do clube. Além do Vasco, times do exterior, principalmente de Catar, Portugal e Dinamarca, demonstraram interesse no defensor.

Nesta temporada, David Ricardo vestiu a camisa alvinegra em 46 oportunidades, sendo titular em 44, e foi destaque da zaga da equipe na campanha do acesso à Série A e no título do Campeonato Cearense. Ao todo, o zagueiro soma 99 jogos pelo Vovô.

Com Léo Condé no comando técnico, o clube alvinegro deseja se reapresentar no dia 2 de janeiro em Carlos de Alencar Pinto, em Poraganbuçu, com pelo menos 80% do seu elenco da próxima temporada definido. São planejadas até 16 contratações