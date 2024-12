Nos pênaltis, Ferroviário bate Floresta e conquista Fares Lopes e vaga na Copa do Brasil

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC O goleiro Carlão foi protagonista com duas defesas nas penalidades

O Ferroviário ergueu a Taça Fares Lopes em decisão nos pênaltis, após reverter o 2 a 0 conquistada pelo Floresta no jogo de ida da grande final. Na partida de volta, ontem, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o escrete coral venceu por 2 a 0 no tempo normal, por 7 a 6 nos pênaltis, conquistou o tricampeonato da copa local e, de quebra, levou a almejada vaga na Copa do Brasil 2025.

Com a bola rolando, a torcida viu um duelo de ataque contra a defesa. Ofensiva, a equipe de Marcelo Vilar marcou duas vezes no primeiro tempo, com Janeudo e Fernando Cearense. Na segunda parte, o jogo esfriou e teve poucas chances. Nas penalidades, Ciel até perdeu a primeira cobrança, mas o goleiro Carlão foi herói defendendo duas cobranças e convertendo a que bateu.

Se no duelo de ida o desenho tático entre as duas equipes era de um Ferroviário agressivo e ofensivo contra um Floresta inteligente e bem montado para os contra-ataques, o jogo de volta teve parte das características ainda mais acentuadas.

A pressão coral foi constante durante boa parte do jogo. Com três zagueiros, o Floresta povoava o setor defensivo, mas via a versatilidade do ataque adversário furar seu bloqueio. Pelos lados, Állef e Allanzinho colocavam calor no jogo. Pelo meio, Janeudo flutuava e encontrava boas jogadas, principalmente encontrando os pontas e o artilheiro Ciel, que também fez um jogo participativo.



O Verdão não conseguiu encaixar os contra-ataques que foram determinantes na ida. Assim, viu o jogo ser dominado pelo escrete coral, que abriu o placar logo aos 16 minutos, com Janeudo, em belo chute de fora da área. Nos acréscimos da mesma etapa, Fernando Ceará duplicou o placar, em finalização após rebote da defesa. A segunda etapa foi quase nula em chances. Os times criaram, no máximo, uma chance cada, visivelmente aguardando a decisão por pênaltis.

Nas penalidades, o Ferroviário começou em desvantagem. Ciel parou no goleiro Wilderk. Na terceira leva de chutes, Carlão defendeu o pênalti de Bismark e igualou os desperdícios. Na oitava rodada, Iverton parou no goleiro e o Floresta podia vencer, mas Wesley cobrou para fora. Na nona e derradeira alternãncia, João Cubas marcou para o Ferroviário e viu Carlão defender a ultima cobrança, levando o título para a Barra do Ceará.

Ficha técnica de Floresta x Ferroviário



Floresta



5-3-2: Wilderk; Rafael Luiz (Vitinho), Léo (Bismark), Wesley, Ícaro e Rafael Furlan (Davi Castro); Lucas Gonçalves, Guilherme Nunes e Bruno Mota (Luan Viana); Andrew (Renê) e Diogo Mourão. Técnico: Raimundo Wagner

Ferroviário



4-3-3: Carlão; Guilherme (Iverton), João Cubas, Ramires e Fernando Ceará (Wendel); Guilherme Escuro (Davi Torres), Gharib e Janeudo; Állefe (Rikelmy), Allanzinho (Roney) e Ciel. Técnico: Marcelo Villar



Quando: 7/12/2024

Onde: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Léo Simão



Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Alden Christian de Barros

Gols: Janeudo (16min/1ºT) e Fernando Ceará (47min/1ºT)