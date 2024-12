Rodada final da Série A terá decisão do título e do último rebaixado

Foto: Reprodução/ Cesar Greco/SEP | Vitor Silva/Botafogo Palmeiras e Botafogo disputam o título do Campeonato Brasileiro Série A

O futebol brasileiro jamais será o mesmo após a bola rolar simultaneamente em oito estados às 16 horas deste domingo, 8, pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O final da maior competição nacional marcará a história de qualquer o time que for campeão e será palco de despedida de grandes ídolos, assim como também decretará qual o último time a ser, amargamente, relegado à última vaga da zona de rebaixamento.

Na briga pelo título, tanto Botafogo quanto Palmeiras podem viver o inédito. O Botafogo, que não é campeão nacional desde 1995, vai receber no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o São Paulo, que somente cumpre tabela. O embate pode decretar uma das maiores semanas do Alvinegro de General Severiano, já que a confirmação do título poderá ocorrer oito dias após a conquista de primeira Copa Libertadores do time carioca.

Para ser campeão nacional, o Botafogo precisa de apenas um empate para levantar a taça diante de seu torcedor, que promete casa cheia no bairro Engenho de Dentro. Com 76 pontos, o Glorioso tem três pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Apenas uma derrota, somada a uma vitória do Verdão diante do Fluminense será capaz de tirar o título do clube carioca.

Em São Paulo, Palmeiras e Fluminense devem protagonizar um dos jogos mais brigados da rodada no Allianz Parque. Isso porque enquanto o Verdão briga para igualar o São Paulo como único clube tricampeão consecutivo da Série A, o Flu vai guerrear para fugir da zona de rebaixamento. A partida é uma final para ambos os clubes, ainda que com objetivos opostos.

Na parte mais baixa da tabela, ainda que Cuiabá (20°), Atlético-GO (19°) e Criciúma (18°) já estejam matematicamente rebaixados, a briga deverá ser intensa porque não só o Fluminense (15° com 43 pontos) quer buscar se distanciar da 17ª colocação, mas também Atlético-MG (14ª com 44 pontos) e Athletico-PR (16° com 42 pontos), que se enfrentam em Belo Horizonte (MG), e RB Bragantino (17° com 41 pontos), que recebe o já relegado Criciúma, em Bragança Paulista (SP).

Nos outros jogos da rodada, as brigas são principalmente por vaga na Libertadores, pré-Libertadores ou Sul-Americana. O Bahia receberá o rebaixado Atlético-GO com uma vaga no pré do continental, mas poderá melhorar sua colocação visando uma melhor premiação. Para isso, além de uma vitória, o grupo precisa de derrota do Corinthians, que à Arena do Grêmio enfrentar o Imortal, já garantido na Sul-Americana.

Nos demais jogos, Fortaleza e Internacional brigam por G-4, o Cruzeiro vai tentar beliscar uma pré-Libertadores diante do Juventude fora de casa assim como o Vasco, que irá à Arena Pantanal jogar contra o lanterna Cuiabá.

Entre essas brigas e jogos de "cumprir tabela", o terceiro colocado Flamengo recebe o Vitória no Maracanã, no Rio de Janeiro, em um jogo que marcará a despedida do ídolo rubro-negro Gabigol, que possivelmente defenderá a camisa do Cruzeiro em 2025.

Em jogo na rodada final

> Botafogo x São Paulo - título

> Palmeiras x Fluminense - título / rebaixamento

> Atlético-MG x Athletico-PR - rebaixamento

> RB Bragantino x Criciúma - rebaixamento

> Bahia x Atlético-GO - Libertadores

> Juventude x Cruzeiro - Libertadores

> Grêmio x Corinthians - Sul-Americana

> Flamengo x Vitória

> Fortaleza x Internacional

> Cuiabá x Vasco

Jogos às 16 horas