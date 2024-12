Athletico-PR é o quarto rebaixado da Série A 2024

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG Atlético-MG venceu e rebaixou o Athletico-PR

A Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 chegou ao fim neste domingo. Apenas os torcedores do Botafogo-RJ, novo campeão nacional, puderam comemorar o título, mas muitos respiraram aliviados pela permanência na elite e com a conquista de vagas para os torneios continentais.

A disputa mais acirrada era pela permanência, com quatro times lutando contra o descenso. Na última rodada, RB Bragantino, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG entraram com riscos de fazer companhia aos já rebaixados Cuiabá, Atlético-GO e Criciúma. Três venceram, um perdeu e caiu de divisão.

Grande do futebol nacional, o Athletico-PR perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG e foi rebaixado. O Fluminense-RJ venceu o Palmeiras-SP por 1 a 0, fora de casa, e o RB Bragantino derrotou o Criciúma por 5 a 1, como mandante, para se salvar.

No lugar dos rebaixados, entram na elite da próxima temporada outros quatro times provenientes da Série B: Santos, Mirassol, Sport e Ceará.

Os classificados para a Libertadores são Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza e São Paulo. Duas equipes vão disputar a fase prévia da Libertadores: Corinthians e Bahia.

Já a Sul-Americana terá Cruzeiro, Vitória, Vasco, Grêmio, Atlético-MG e Fluminense.