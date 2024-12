Fortaleza vence o Inter no Castelão e encerra Série A 2024 na quarta colocação

Foto: FÁBIO LIMA Moisés marcou os dois primeiros gols do Fortaleza no jogo

A atenção vinha sendo um elemento ausente nos últimos compromissos do Fortaleza. Os resultados negativos pareciam injustos com uma equipe que pleiteou o título durante grande parte da Série A e empilhou recortes na elite nacional em 2025. Na rodada de despedida do Brasileirão, o escrete vermelho-azul-e-branco relembrou o que lhe colocou entre os melhores do campeonato. A diligência foi retomada, assim como a organização, o comprometimento e a efetividade característica.

O que nunca mudou foi a força do Leão do Pici diante de sua torcida. Não é à toa que o Fortaleza terminou como o melhor mandante da Série A. Com mais de 51 mil presentes na Arena Castelão, o time de Juan Pablo Vojvoda venceu o Internacional-RS por 3 a 0, em partida válida pela 38ª e última rodada do torneio nacional. O triunfo garantiu não só a quarta colocação, mas a invencibilidade como mandante e R$ 40,9 milhões de premiação por desempenho no campeonato.

No xadrez entre os treinadores, o comandante tricolor também foi nostálgico ao que apresentou durante a competição. Se nos jogos recentes utilizava uma linha com três zagueiros e tentava propor o jogo, desta vez voltou a defender com uma 4-4-2 com as linhas mais baixas — pressionando quando necessário — e maior facilidade na criação de contra-ataques, principal característica do time na atual temporada. Fatal, sem esforço para balançar as redes.

Assim, o tento tricolor não demorou a ser anotado. Logo aos seis minutos, o goleiro colorado Rochet recebeu a bola e dormiu no ponto. Moisés estava na jogada para fazer o desarme e abrir o placar. Ali, a atenção jogou pelo Fortaleza pela primeira vez na tarde.

Na sequência, foi importante também a perseverança do camisa 21. O lateral Tinga fez um passe longo à frente, inicialmente despretensioso, mas a parábola deixou a jogada em xeque. O defensor do Internacional parecia inteiro na jogada, mas Moisés apostou corrida, dividiu a bola e ganhou, saindo no mano a mano com o arqueiro Rochet e finalizando no canto, com frieza, para marcar o segundo.

O terceiro gol saiu na segunda etapa com um personagem simbólico, presente em toda a consolidação recente do clube cearense, desde o título da Série B. De cabeça, o capitão Tinga foi quem deu números finais ao jogo e à temporada do Fortaleza, que disputará a fase de grupos da Libertadores em 2025.

Desta forma, o Tricolor se despede do Campeonato Brasileiro com 68 pontos, somando 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. O Leão marcou 53 gols e sofreu 39. Em 2024, o time de Vojvoda foi campeão da Copa do Nordeste, colocou-se entre os dez melhores da Série A pela quinta vez em seis anos e ainda fez uma campanha histórica como mandante, terminando invicto — o primeiro nordestino da era dos pontos corridos a conquistar tal feito.

Fortaleza 3x0 Internacional - Ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Mancuso (Felipe Jonatan); Rossetto (Kervin), Hércules (Zé Welison) e Pochettino (Martínez); Marinho, Lucero e Moisés (Breno Lopes). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Internacional

4-3-3: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Bruno Henrique (Luís Otávio), Bruno Tabata (Ricardo Mathias), Rômulo (Fernando) e Gustavo Prado (Lucca); Enner Valencia (Gabriel Carvalho) e Rafael Borré. Técnico: Roger Machado

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 8/12/2024

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)

Gols: 6min/1ºT - Moisés (FOR); 19min/1ºT - Moisés (FOR); 7min/2ºT - Tinga (FOR)

Cartões amarelos: Bruno Tabata e Bernabéi (INT); Tinga (FOR)

Público e renda: 51.386 e R$ 1.160.819,00